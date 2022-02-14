3600 ek gösterge için Bakanlık ve sendika toplanıyor! Ayrıntıları belirlenen taslaklar konuşulacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen bu hafta 3600 ek gösterge düzenlemesi çalışmaları kapsamında toplanacak.
Sabah'ın haberine göre; Çalışma Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda alternatifli taslaklar hazırlandı. Bu taslaklar taraflarla görüşülerek tek bir metne indirilecek. İlk görüşme bu hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yöneticileri arasında olacak.
Hazırlanan taslaklara göre kademeli geçiş ile kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapıyı dikkate alarak ek göstergeler hazırlanacak. Yapılan çalışma kamu personelinin geneline yönelik bütüncül bir çalışma içerisinde ele alınıp değerlendiriliyor. Ek gösterge artışı noktasında bütüncül bir puan artışı yanında, ilk defa ek gösterge hakkından yararlanacak kadroların ek gösterge oranlarının belirlenmesi de amaçlanıyor.
Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi; polis, hemşire, din görevlileri dahil birçok meslek grubunu kapsayacak. Düzenlemenin bu yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
İşte taslaktaki yeniliklerden bazıları şunlar:
Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz. Bu sebepten dolayı da bir süredir 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak.
Son Dakika › Ekonomi › 3600 ek gösterge için Bakanlık ve sendika toplanıyor! Ayrıntıları belirlenen taslaklar konuşulacak - Son Dakika Ekonomi