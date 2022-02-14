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3600 ek gösterge için Bakanlık ve sendika toplanıyor! Ayrıntıları belirlenen taslaklar konuşulacak - Son Dakika

3600 ek gösterge için Bakanlık ve sendika toplanıyor! Ayrıntıları belirlenen taslaklar konuşulacak

14.02.2022 20:30

Milyonlarca memuru ve memur emeklisinin maaşını ile emekli ikramiyesini etkileyecek 3600 ek göstergede bu hafta önemli bir viraj dönülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Memur-Sen bu hafta içi toplanarak hazırlanan taslaklar üzerinde çalışacak. Birçok meslek grubunu etkileyen düzenlemenin yıl sonuna kadar tamamlanması beklenirken hazırlanan taslakların da bazı ayrıntıları ortaya çıktı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen bu hafta 3600 ek gösterge düzenlemesi çalışmaları kapsamında toplanacak.

TASLAKLAR HAZIRLANDI

Sabah'ın haberine göre; Çalışma Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda alternatifli taslaklar hazırlandı. Bu taslaklar taraflarla görüşülerek tek bir metne indirilecek. İlk görüşme bu hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yöneticileri arasında olacak.

BELLİ KRİTERLER VAR

Hazırlanan taslaklara göre kademeli geçiş ile kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapıyı dikkate alarak ek göstergeler hazırlanacak. Yapılan çalışma kamu personelinin geneline yönelik bütüncül bir çalışma içerisinde ele alınıp değerlendiriliyor. Ek gösterge artışı noktasında bütüncül bir puan artışı yanında, ilk defa ek gösterge hakkından yararlanacak kadroların ek gösterge oranlarının belirlenmesi de amaçlanıyor.

YIL SONUNA KADAR TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi; polis, hemşire, din görevlileri dahil birçok meslek grubunu kapsayacak. Düzenlemenin bu yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

İşte taslaktaki yeniliklerden bazıları şunlar:

  • Ek göstergesi olmayan Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu personeli için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı belirlenecek.
  • Şube Müdürü" unvanlı kadronun ek gösterge rakamının sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konumu da dikkate alınarak 3600'e yükseltilmesi amaçlanıyor.
  • Kamuda genel müdür yardımcısı olarak görev yapan personelin ek göstergesi 5300 veya 6400'e kadar çıkacak. Burada kesin rakam çalışmalar sonunda belirlenecek.
  • Bakanlık Daire Başkanlarının ek göstergesinin 4800 olması öngörülüyor.
  • Üniversite genel sekreterleri, genel sekreter yardımcıları ve üniversite daire Başkanlarının ek göstergeleri de yükseliyor
  • Mahalli İdareler ile Bağlı ve ilgili Kuruluşlarda Büyükşehir Belediye Teftiş Kurulu Müdürü, Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarının ek göstergeleri de yükselecek
  • Mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanan kariyer kadrolarda görev yapanlarında ek göstergesi artacak. Böylece müfettiş, denetçi ve kaymakamların ek göstergeleri artmış olacak.
  • İl İdare Kurulu üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki diğer Bakanlık İl Müdürleri, Bakanlık Bölge Müdürleri ve bölge müdür yardımcılarının ek göstergeleri düzenlenecek.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz. Bu sebepten dolayı da bir süredir 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Memur Sen, Emekli, Kamu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 3600 ek gösterge için Bakanlık ve sendika toplanıyor! Ayrıntıları belirlenen taslaklar konuşulacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 3600 ek gösterge için Bakanlık ve sendika toplanıyor! Ayrıntıları belirlenen taslaklar konuşulacak - Son Dakika
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