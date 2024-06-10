40 bin TL'ye çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satmaya başladı - Son Dakika
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Ekonomi

40 bin TL'ye çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satmaya başladı

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Sivas'ta hayvancılıkla uğraşan köylüler, yüksek ücretlerine rağmen çoban bulamayınca hayvanlarını satma kararı aldı. Her ay zam yapan çobanların maaşlarının 40 bin TL'ye çıktığını söyleyen köylüler, bu gidişle hayvancılığın gün geçtikçe biteceğini ve bir çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

10.06.2024 11:22
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde hayvancılıkla uğraşanlar, 40 bin TL maaşla çoban bulamayınca hayvanlarını satma kararı aldı. Yaklaşık 2 bin 500 küçükbaşın bulunduğu Çevirme köyünün muhtarı Hasan Gül, "Köyümde sürüye çoban lazım ama bulamıyoruz. Bulamayınca da bu mesleği yapamıyoruz. Köyde genç de kalmadı. Bu meslek de zorlaştı." sözleriyle gelinen durumu anlattı.

40 bin TL'ye çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satmaya başladı

"HER AY ZAM İSTEYİNCE KÖYLÜLER SÜRÜLERİNİ SATMAYA BAŞLADI"

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Çevirme köyünde hayvancılıkla uğraşan köylüler, çoban bulmakta sıkıntı yaşıyor. Yaklaşık 2 bin 500 küçükbaş hayvanın bulunduğu köyde, yabancı uyruklu çobanlar da her ay zam isteyince köylüler sürülerini satmaya başladı. Hayvancılık mesleğini babadan kalma devam ettirmeye çalıştıklarını söyleyen Çevirme köyü muhtarı Hasan Gül, "Eskiden köylerde insan çoktu ama şimdi gençlerde okul okumaya gittikleri için kimse kalmadı. Köyde şu anda çoban da kalmadı. Kışın 20 bin TL'ye bulduğumuz çobanlar, şimdi 40 bin TL'ye çıktı. Her ay zam yapıyorlar. Bunun belli bir fiyatı olmalı. Köyümde sürüye çoban lazım ama bulamıyoruz. Bulamayınca da bu mesleği yapamıyoruz. Köyde genç de kalmadı. Bu meslek de zorlaştı. Bu gidişle hayvancılık gün geçtikçe bitecek. Birçok köyde şu anda hayvanlar satıldı. Bizde de ellerinde hayvanları olan satmayı düşünüyor. Buna bir çözüm bulunmalı" dedi.

40 bin TL'ye çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satmaya başladı

"SON HAYVANLAR DA SATILIRSA YAYLALAR BOŞ KALACAK"

Çiftçi Murat Sulakçı ise "Şartların ve sosyal yapının zor olması nedeniyle yarın, bir gün son kalan hayvanlar da satılırsa bu yaylalar boş kalacak. Çiftçiliğinde en önemli alanı olan hayvancılığa sahip çıkılması gerekiyor. Hayvanlara üretilen yemlerin de fiyatları çok yüksek. Afgan çobanların denetlenmesi gerekiyor. Çobanlık için buraya gelenler, daha sonra Akdeniz bölgesine garsonluk yapmaya gidiyor. Bunun önüne geçilmesi için denetimlerin sıklaştırılması gerekiyor diye konuştu.

"HAYVANLARIM SATILIK, ÇOBAN BULAMAZSAM İŞİ BIRAKACAĞIM"

Çoban bulamadığı için hayvanlarını arazide kendisi otlatan Bayram Çağlar da Çoban sıkıntısı, çok büyük bir sıkıntı olmaya başladı. Artık insanlara şehirler cazip geliyor. Şu anda çoban bulamıyoruz. 40-45 bin TL maaş verip de bulamayanlar var. Şu anda benim hayvanlarım satılık. Çoban bulamazsam, bu işi bırakacağım" dedi.

40 bin TL\'ye çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satmaya başladı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi 40 bin TL'ye çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satmaya başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Alim Hediye: kendileri çobanlık yapabilirler. 21 3 Yanıtla
  • Abdulaziz Bars: madem yetiştiriyorsun kendin güt hayvanlarını kendin çobanlık yap 40 bin tl de cebinde kalsın 20 0 Yanıtla
  • Güven Yaşar: Bu köylüler bunların çocukları vs ne iş yapıyor da çobanı dışarıdan arıyorlar. Demektir o kadar kazanıyorlar ki çobanlık yapmak dahi istemiyorlar 15 0 Yanıtla
    Erol MARASLI: Yani köylüler hep köylü kalsın sehirliler hep şehirlimi olsun.köylğker okuyup yazmasın hep köylümü kalsın 3 6 Güven Yaşar: keşke benim öyle imkanim olsa ne isim var elalemin emrinde 25 bin tlye çalışayım hemde üniversite mezunuyum.Koylu olmak ayıp değildir dediğim imkanım olsa koşa koşa giderim 1 0
  • Ahmet null: 6 ayda bir bu haber çıkıyor. niye çoban ariyorlar onu da ablamadim. hayvanların sahipleri ne yapiyor? coluk cocugu yok mu? koyle dagda bayirda plazada mi yasiyor bu koylu kardeslerimiz. cobanlik meslek mi sanki isci bulasiniz. kendi hayvaninizi kendiniz besleyemiyorsaniz yaomayin bu isi ya. hep ayni seyler ayni haberler ayni cumleler 12 0 Yanıtla
    Şükrü null: mecburi eğitim var çocuklar okulda herkes profesör, üniversite mezunu olacak. 0 0
  • Mehmet Yılmaz: Çobanlıkda kolay değil mal sahibi olmakta kolay değil sıkıntı dert bitmiyor. Allah yardımcıları olsun 10 1 Yanıtla
  • Sivet Ok: 10 Bin lira alan emeklileri çobanlığa yönlendirin 11 0 Yanıtla
  • Şükrü null: olmaz herkes profesör, üniversite mezunu olacak. sonra herkes kağıt yiyecek. 7 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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