Son Dakika Ulaş Haberleri

13:44 Ulaş'ta çiftçilere tarımsal sulama eğitimi verildi Sivas'ın Ulaş ilçesinde bilinçsiz sulamanın önüne geçilebilmesi amacıyla çiftçilere tarımsal sulama eğitimi verildi.

16:51 Sivas'ta barajda boğulan öğretmenin cenazesi defnedildi Sivas'ta suya düşürdüğü oltasını almak için girdiği barajda boğulan öğretmenin cenazesi, memleketi Zara ilçesinde toprağa verildi.

16:48 Baraj gölünde boğulan öğretmen son yolcuğuna uğurlandı Sivas'ta baraj gölüne düşen oltasını almaya çalışırken suya düşerek hayatını kaybeden öğretmen son yolculuğuna uğurlandı.

16:32 Baraj gölüne düşen öğretmen kurtarılmadı Sivas'ta baraj gölüne düşen oltasını almaya çalışan öğretmen suya düşerek hayatını kaybetti.

22:08 Maaşlarını alamayan Demir Çelik Fabrikası işçileri eylem yaptı Sivas'ta Demir Çelik Fabrikası işçileri, bir süredir ücret alamadıkları gerekçesiyle kent merkezinde eylem yaptı.

20:43 Sivas'ta Demir Çelik Fabrikası işçileri, maaşlarını alamayınca isyan bayrağını çekti! İşçiler fabrikaya kayyum atanmasını talep etti Sivas Demir Çelik Fabrikası işçileri, aylardır maaşlarını alamadıklarını ve işçi haklarının gözetilmediğini ifade ederek Sivas kent merkezinde oturma eyleminde bulundular. Haklarını arayan işçiler, fabrikaya kayyum atanmasını talep ettiler.

11:05 Sivas'ta fiğ hasadı devam ediyor Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kangal Akkaraman cinsi koyunların kışlık kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla ekilen "hasıl fiğ" bitkisinin hasadı sürüyor.

18:51 Tamamen kuruyan Tecer Gölü'nün yüzeyinde tuz tabakası kaldı Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaz aylarında tamamen kuruyan Tecer (Kellah) Gölü, yüzeyini kaplayan tuz tabakasıyla dikkati çekiyor.

12:03 Göl kurudu, ortaya Ay yüzeyini aratmayan görüntüler çıktı Göl kurudu, ortaya Ay yüzeyini aratmayan görüntüler çıktı Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan göl kuruyunca, ortaya Ay'ın yüzeyini andıran görüntüler çıktı Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan göl kuruyunca, ortaya Ay'ın yüzeyini andıran görüntüler çıktı.

09:03 Kara yollarında durum Kara yollarının yol yapım ve üstyapı yenileme çalışmalarının sürdürüldüğü kesimleri ile heyelan yaşanan bölgelerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

23:05 Son dakika haber... Sivas'ta toplu balık ölümleri tedirgin ediyor Son dakika haberleri: Sivas'ta toplu balık ölümleri tedirgin ediyor Sivas'ta son günlerde artan toplu balık ölümleri tedirgin ederken, bölgedeki vatandaşlar ölümlerin nedeninin araştırılmasını istedi.

09:16 Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

09:14 Kara yollarında durum Kara yollarının üstyapı yenileme, yol, kavşak ve ekolojik köprü yapım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

14:28 Ulaş'ta bayramlaşma programı düzenlendi Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

08:12 Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

11:01 Nesli tehlike altındaki Anadolu dağ turnalarına uydu takibi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "Ulusal Turna Eylem Planı" kapsamında Sivas'ta 2014 yılından bugüne kadar 37 yavruya uydu verici takıldı, 110 yavru halkalandı.

15:30 Mithat Sancar: Kamuoyu Önünde Açık, Şeffaf Görüşme Yapılması Halinde Ortak Aday Fikrine Açığız HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin 5. Olağan Kongresi’nde, “Bizler, kamuoyu önünde açık, şeffaf görüşme yapılması halinde, duyurduğumuz ilkeler çerçevesinde müzakerelere ve ortak aday fikrine açığız. Bu çağrımıza karşılık alamazsak en doğal hakkımız olan seçimlere kendi adayımız ile girme seçeneğini de çok ciddi bir şekilde önümüzde tutuyoruz. Böyle bir durum olursa tabanımız, demokrasi ittifakının bileşenleri ve ulaşabileceğimiz bütün kesimlerle istişare ederek aday belirleyeceğiz” dedi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise “Bu seçimler, kimin cumhurbaşkanı ya da başbakan olacağı seçimi değildir. Asıl mesele, kriz üreten bu sistemin değiştirilmesi ve demokratik, eşitlikçi yeni bir düzenin kurulması meselesidir. HDP, bu seçimlerin ve sonrasındaki sürecin temel belirleyenidir, yeni dönemin siyasal gücüdür” diye konuştu.

16:41 Sivas Katliamı'nda Yaşamını Yitirenler Anılıyor.. Ulaş Karasu: "Sivaslılar Olarak Bizler de Buranın Utanç Müzesi Olmasından Asla Gocunmayız" CHP milletvekilleri Sivas Katliamının 29. yıl dönümünde kentte düzenlenen anma etkinliklerine katıldı. CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, “Gördüğünüz gibi binada Sivas İl Özel İdaresi Bilim ve Kültür Merkezi yazıyor. Buradan yetkililere sormak istiyorum; bu binada bilimin b’si kültürün k’si kalmış mıdır? Buraya bilim de yazsanız kültür de yazsanız 29 yıl önce burası tüm dünya tarihi açısından bir utanç müzesi olmuştur. Olması gereken buranın utanç müzesi olmasıdır. Bundan kimse korkmasın, çekinmesin. Bunun dünyada örnekleri var. Sivaslılar olarak bizler de buranın utanç müzesi olmasından asla gocunmayız” dedi.

14:00 Sivas Katliamı'nda Yaşamını Yitirenler Anılıyor. Sivas’ta Madımak Oteli'nde 2 Temmuz 1993 tarihinde öldürülen 33 yurttaş kentte düzenlenen yürüyüş ve etkinliklerle anıldı. Kalabalık CHP heyetiyle kente gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Biliyoruz ki Sivas’ta Madımak Oteli’nde sadece yakılan insanlar hedef değildi. Atılan sloganlardan da biliyoruz ki burada Cumhuriyet’e, laikliğe, demokrasiye karşı bir başkaldırı vardı. Maalesef bu katliamın arkasındaki güçler, halen hesap verebilmiş değil. Hala o katiller yargılanabilmiş değiller. Hem ailelerin hem de Türkiye’de laikliğe, demokrasiye, Cumhuriyet’e inanan herkesin yüreği kanamaya devam ediyor" diye konuştu.

17:55 Veli Ağbaba: Asgari Ücret, Alım Gücünü Yükseltemeyecekse Yine Açlık Ücreti Olacak CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Asgari ücretlinin bir yılda yumurtadaki kaybı bin 345 adet, ekmekteki kaybı 93 adet, kuru soğandaki kaybı 984 kilo, makarnadaki kaybı 206 paket. Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücret sofradan kaybolan bu ürünleri yerine geri getirmeyecekse, asgari ücretlinin alım gücünü yine yükseltemeyecekse asgari ücret, yine açlık ücreti olacaktır” dedi.

16:08 CHP'Lİ AĞBABA: AÇLIK SINIRI ALTINDA ÜCRET OLMAMALI CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Türk-İş'in açıklamış olduğu asgari ücrette aylık açlık sınırı 6 bin 391 lira, Birleşik Kamu İş'in açıkladığı aylık açlık sınırı 6 bin 778 lira. Haziran ayında açlık sınırı 6 bin 585 lira. Bunun altında bir ücret olmamalıdır" dedi.

13:38 Ulaş Karasu: Cumhuriyet Düşmanlığı, 2 Temmuz Günü Sivas'ta Cumhuriyetimizi, Laikliği ve Demokrasiyi Hedef Almıştır CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, “İskilipli Âtıflardan, fesli saray tarihçilerine kadar uzanan ve bugün de devam eden cumhuriyet düşmanlığı, 2 Temmuz günü Sivas’ta cumhuriyetimizi, laikliği ve demokrasiyi hedef almıştır” dedi.

13:44 Kangal Akkaraman ırkı koyunların yetiştirildiği TİGEM'in arazisine 8 gölet yapıldı Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünce Kangal Akkaraman ırkı koyunların içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 8 gölet oluşturuldu.

16:56 Ulaş Karasu: Ankara-Sivas Yht Hattının Güvenlik Tüneli Neden Yeniden Dolduruluyor CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, yapımı süren Ankara-Sivas yüksek hızlı tren (YHT) hattı için Yıldızeli ilçesindeki Kavak-Sandal bölgesinde açılan güvenlik tünellerinin yanlış planlandığı gerekçesi ile tekrar doldurulmaya başlandığı açıkladı. Karasu, “Bu hattın niçin yeniden doldurulduğunun açıklamasını Ulaştırma Bakanı’ndan bekliyoruz” dedi.

14:33 Son dakika haber... Yatırımcıları Sivas'a davet ettiler Son dakika haberi... Yatırımcıları Sivas'a davet ettiler Sivas Belediyesi, Sivas Valiliği ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Sivas'ın yatırım yapılabilir alanları, yatırımcıya sağlanan teşvikler ve desteklerin tanıtılması amacıyla İstanbul'daki iş insanlarına yönelik 'Sivas İş Dünyası Buluşması' düzenlendi.

13:37 Tritikalenin tohum merkezi Sivas'ta ekim alanı genişletildi Sivas'ta, buğday ve çavdarın melezinden elde edilen, kaba yem açığını kapatmada alternatif ürün olarak yetiştirilen tritikale tohumunun ekim alanı genişletildi.

11:23 Ulaş Gölü kıyısına belediye tarafından sosyal tesis yapıldı Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Ulaş Gölü kıyısında belediye tarafından yaptırılan sosyal tesis hizmet vermeye başladı.

12:18 Damat çiftçi olunca gelin arabası traktör oldu, konvoyda traktörlerden oluştu Damat çiftçi olunca gelin arabası traktör oldu, konvoyda traktörlerden oluştu -Sivas'ta çiftçilikle uğraşan Gökhan Kavak, çocukluğundan beri hayal ettiği gibi traktörünü gelin arabası yaptı, düğün konvoyu da traktörlerden oluştu Sivas'ta çiftçilikle uğraşan Gökhan Kavak, çocukluğundan beri...

18:21 Sivas'ta karne heyecanı Sivas'ın Şarkışla, Ulaş ilçelerinde okullarda karne heyecanı yaşandı.

21:39 Bal üretiminde rekolte beklentisi arttı Küresel iklim değişikliğinden en fazla etkilenen sektörler arasında yer alan bal üreticileri bu yılki bal üretiminden ümitli.

12:23 Bal üretiminde rekolte beklentisi arttı Küresel iklim değişikliğinden en fazla etkilenen sektörler arasında yer alan bal üreticileri bu yılki bal üretiminden ümitli.

16:59 Ulaş ilçesi doğal gaza kavuşuyor Sivas'ın Ulaş ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları başladı.

16:37 CHP Sivas İl Başkanı Coşkun, parti çalışmalarını değerlendirdi CHP Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun, kentteki parti çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

19:52 Ulaş Karasu: Ekonomiyi Kuruttunuz, Bırakın Ülkenin Barajları Kurumasın CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, TBMM’de görüşülen ‘Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde yer alan ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen baraj, gölet ve depolama tesislerinin maksat oranlarını belirleme, bu oranları değiştirme yetkisinin Cumhurbaşkanı’na verilmesini öngören düzenlemeyi eleştirdi. Karasu, “Ekonomiyi kuruttunuz, bırakın ülkenin barajları kurumasın” dedi.

15:39 Belediye, sağanak sonrası altyapı ve yollarda çalışma yapıyor Sivas'ta belediye, 2 gündür etkili olan sağanağın altyapıya ve yollara verdiği zararı gidermek için çalışma başlattı.

15:12 Başkan Çetindağ: "Sel baskınında 30 bin dönüm tarım arazisi hasar gördü" Başkan Çetindağ: "Sel baskınında 30 bin dönüm tarım arazisi hasar gördü"Kayseri karayolu trafiğe kapanırken 16 evde de hasar meydana gelmişti.

12:46 CHP'li Şahin: "Aralık Ayında Özlük Haklarıyla Alakalı Bir Yasa Teklifi Geldi. Üç Gün Sonra Geri Çektiler. Özel Hastane Lobileri Bakanlığa Baskı Yaptı" CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Sivas’ta; hekimlerin özlük haklarının iyileştirilmesini amaçlayan yasa teklifinin geri çekilmesi ile ilgili, “Aralık ayında özlük haklarıyla alakalı bir yasa teklifi geldi Meclis'e. Üç gün sonra geri çektiler ve altı ayı aşkın süredir bekliyor. Bu süreyi bilerek uzatıyorlar. Çünkü özel hastane lobileri bakanlığa baskı yaptı. ‘Siz, eğer maaşlarında bir artırıma giderseniz, biz özel hastanelerde daha fazla para vermek durumunda kalırız, maaş artırımı yapmayacaksınız’ denildi. Bakan da bakan yardımcısı da zaten bir özel hastane patronudur” açıklamasını yaptı.

11:03 Ulaş'ta "Gözleme Şenliği" düzenlendi Sivas'ın Ulaş ilçesinde anaokulu öğrencileri tarafından yöresel lezzet gözleme için şenlik düzenlendi.

10:21 Selin izleri gündüz netleşti Gece saatlerinde başlayan ani yağış nedeniyle dereler taştı evleri su bastı Sivas-Kayseri Karayolu geçici olarak ulaşıma kapandı.

08:58 16 ev selden hasar gördü Sivas'ın Ulaş ve Gemerek ilçelerinde etkili olan sel nedeniyle 16 ev hasar gördü.

00:37 Sivas Valisi Şimşek, sel bölgesinde incelemede bulundu Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen selin ardından bölgede incelemede bulunan Vali Yılmaz Şimşek, hasar tespit çalışmalarının başladığını, selden etkilenen hiçbir vatandaşı mağdur etmeyeceklerini söyledi.

00:23 16 ev selden hasar gördü 16 ev selden hasar gördü Sivas'ın Ulaş ve Gemerek ilçelerinde etkili olan sel 16 evde hasara neden oldu Sivas'ın Ulaş ve Gemerek ilçelerinde etkili olan sel nedeniyle 16 ev hasar gördü.

14:04 Ulaş Karasu: "Çiftçinin Bu Fiyatla Önümüzdeki Yıl Buğdayını Tarlaya Ekme Şansı Kalmamıştır" CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı buğday fiyatıyla ilgili “Çiftçinin bu fiyatla önümüzdeki yıl buğdayını tarlasına ekme şansı kalmamıştır. Ne yazık ki dağ fare doğurmuş, Ukrayna’nın Rusya’nın Sırbistan’ın, Hindistan’ın çiftçisine para bulan AKP iktidarı, Türk çiftçisini yine yoksulluğa açlığa mahkum etmiştir” dedi.

16:06 Sivas'ta CHP milletvekilleri gündemi değerlendirdi CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

18:30 Ulaş Karasu: Uzaya İnsan Göndermekten Bahseden Siyasi İrade, Sivas'ın Yakupoğlan Köyüne Okul Getirmekten Aciz Durumda CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas’ın Yakupoğlan köyündeki ilkokulun üç yıl önce depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkıldığını ve köydeki 450 çocuğun okula gitmek için her gün 60 kilometre yol kat ettiğini belirterek, “Uzaya insan göndermekten bahseden siyasi irade, Sivas’ın Yakupoğlan köyüne okul getirmekten aciz durumdadır. Bir an önce yeni okulun ihalesinin yapılıp, okulun yeni eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesi gerekiyor. Yakupoğlan’daki çocuklarımızın üç senesi kayboldu. Ülkemizin geleceği çocuklarımızın eğitimlerini güvence altına almak bizlerin en önemli görevidir” dedi.

18:27 Sivas Valisi Şimşek, yapımı süren Yağdonduran Tüneli'ni makam aracıyla geçti Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas-Malatya kara yolunda yapımı devam eden Yağdonduran Tüneli'ni kendi kullandığı makam aracıyla geçti.

12:52 Ulaş'ta "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında yöresel yemekler ikram edildi Sivas'ın Ulaş ilçesinde Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında hazırlanan yöresel yemekler, ihtiyaç sahibi aileler ile kurumlarda çalışanlara ikram edildi.

12:39 TBMM'ye "Yabancılara Konut Satışı İki Yıl Süreyle Yasaklansın" Teklifi Verildi CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu yabancı uyruklu kişilere konut satışının iki yıl süreyle durdurulması için Meclis’e kanun teklifi verdi.

16:13 Koruma altındaki göl son görüntüsü ile şaşkınlığa neden oldu Koruma altındaki göl son görüntüsü ile şaşkınlığa neden oldu Sivas'ta Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescillenip koruma altına alınan gölün çevresini kısmen saran kanal şaşkınlığa neden oldu Sivas'ta Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescillenip koruma altına alınan gölün çevresini...

13:41 Ulaş'ta rüzgarın etkisiyle yıkılan caminin minaresinin yapımına başlandı Sivas'ın Ulaş ilçesinde aralık ayında şiddetli rüzgarın etkisiyle yıkılan Hatipler Camisi'nin minaresinin yapımına başlandı.

16:47 Ulaş Gölü mesire alanı yenileniyor Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen Ulaş Gölü kenarındaki mesire alanı yenileniyor.

14:44 Sivas'ta bir idareci, minik öğrencileri için görev yaptığı okulu tadilattan geçirdi Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaşayan eğitimci Emrah Güner, idarecilik yaptığı okuldaki bir oda ile yemekhane, oyun alanı ve sahneyi tadilattan geçirerek yeniledi.

15:45 Sivas Valisi Ayhan, Ulaş ilçesinde veda ziyaretlerinde bulundu Şanlıurfa Valiliğine atanan Sivas Valisi Salih Ayhan, Ulaş ilçesinde kamu görevlileri ve vatandaşlarla vedalaştı.

15:02 Meraya giden koyun doğurdu, ortaya renkli görüntüler çıktı - Merada doğan kuzunun ilk adımları Sivas'ta havaların ısınmasıyla birlikte meraya çıkartılan sürünün içerisinde bir koyun doğum yaptı yeni doğan kuzu ortaya renkli görüntüler çıkardı.

00:58 Beş bin yıllık sistemde ekmek üretti, talepleri yetiştiremiyor Sivas'ta bir girişimci 5 bin yıllık kuyu tandır sistemini geliştirip seri üretime geçti, köylü kadınların istihdam edildiği işletmede üretilen tandır ekmekleri yurdun dört bir yanından rağbet görüyor.

11:30 Son dakika: Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, engellilerin taleplerini dinledi Son dakika haberlerine göre Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş, engelli vatandaşları ve yakınlarını makamında misafir etti.

11:02 5 bin yıllık kuyu tandır sistemini geliştirip ekmek üretti, taleplere yetiştiremiyor 5 bin yıllık kuyu tandır sistemini geliştirip ekmek üretti, taleplere yetiştiremiyor Sivas'ta bir girişimci 5 bin yıllık kuyu tandır sistemini geliştirip seri üretime geçti, köylü kadınların istihdam edildiği işletmede üretilen tandır ekmekleri yurdun dört bir yanından rağbet görüyor.

10:45 Havalar ısındı, koyunlar meraya çıkmaya başladı Havalar ısındı, koyunlar meraya çıkmaya başladı Sivas'ta ilkbaharın gelişi ve havaların ısınmasıyla birlikte sürüler ahırlardan çıkarılarak otlanmak üzere meralara çıkarıldı Sivas'ta ilkbaharın gelişi ve havaların ısınmasıyla birlikte sürüler ahırlardan çıkarılarak otlanmak üzere meralara çıkarıldı.

17:50 CHP Sivas Milletvekili Karasu, Şarkışla'da Anneler Günü programına katıldı CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP Şarkışla İlçe Teşkilatının düzenlediği Anneler Günü etkinliğine katıldı.

15:38 Ulaş'ta "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı Sivas'ın Ulaş ilçesinde Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla uygulama yapıldı.

10:20 Kurumaya başladı, rengarenk oldu Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan Kellah gölü, suların çekilmesiyle beyaz, mavi ve yeşil renklere büründü, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

15:27 Sivas'ta bayramlaşma programı düzenlendi Sivas'ın Ulaş, Zara ve Şarkışla ilçelerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

15:49 Sivas'tan kısa kısa Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, köy muhtarının vefat eden annesinin cenaze törenine katıldı.

15:12 Ulaş Kaymakamı Baş, trafik denetimine katıldı Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş, Ramazan Bayramı öncesi "Bayramınız kemerli olsun" sloganıyla yapılan uygulamaya katıldı.

10:41 Sivaslı Terzi: Gelen Ak Partililere Şunu Söylüyorum; Bizi Oy Torbası Sanmayın CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu’nun Sivas’ın İmranlı ilçesinde ziyaret ettiği bir terzi, “Gelen AK Partililere şunu söylüyorum; bizi oy torbası sanmayın yeter. Biz oy torbası mıyız? Şu oldu, bu oldu; beni ilgilendirmez. Ben, yaşamak zorundayım; A partisi, B partisi anlamam” dedi.

16:30 Ulaş'ta kadın kursiyerlerin diktiği bayramlıklar ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılıyor Sivas'ın Ulaş ilçesinde tekstil fabrikalarından temin edilen atık kumaşlardan yeni giysiler diken kadın kursiyerler, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını sevindirdi.

13:34 Ulaş'ta "Sağlıklı Yaşam ve Obeziteyle Mücadele" yürüyüşü yapıldı Sivas Valiliği himayesinde başlatılan "700 fikir 700 proje" kapsamında Ulaş ilçesinde "Sağlıklı Yaşam ve Obeziteyle Mücadele" yürüyüşü düzenlendi.

17:07 Ulaş'ta liseliler köy okulu öğrencileriyle bir araya geldi Sivas'ın Ulaş ilçesinde lise öğrencileri, ziyaret ettikleri köy okulunda ilkokul öğrencileriyle çeşitli etkinlikler yaptı.

11:04 Ulaş'ta bozuk yollar onarılıyor Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye ekipleri asfalt yama çalışmalarına başladı.

14:00 Sivas'ın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı Sivas'ın Hafik, Ulaş ve Şarkışla ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

11:07 Sivas'taki "ayakkabı" görünümlü Ulaş Gölü'nde su seviyesi yükseldi Sivas'taki uydu fotoğraflarında ayakkabıya benzetilen Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescilli Ulaş Gölü'nde, karların erimesi ve ilkbahar yağışlarıyla su seviyesi arttı.

10:12 Arkas Spor'un kupa sevinci AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de geçen hafta Sivas'ta oynanan finalde Galatasaray'ı dize getirerek şampiyon olan Arkas Spor'da Antrenör Glenn Hoag ve kaptan Ulaş Kıyak, kupayı törenle Başkan Lucien Arkas ve Asbaşkan Bernard Arkas'a sundu.

15:44 Sivas'ta narkotik olay sayısı yüzde 61 arttı Sivas İl Emniyet Müdürlüğü verilerine göre kentte 2021 yılında narkotik suçlar bir önceki yıla göre artış gösterdi.

13:36 Ulaş Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye, ramazan ayı dolaysıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardım yaptı.

13:34 Sivas'tan kısa kısa Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi ile Zara ilçesinde küçükbaş hayvan sayısı arttı.

12:06 Arkas Spor'un 11 yıllık özlemi bitti İzmir'de erkek voleybolunun lokomotif kulübü Arkas Spor, Sivas'ta organize edilen Axa Sigorta Kupa Voley Finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup ederek 11 yıl sonra eski adıyla Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

00:59 Ata tohumundan üretilen fideye yoğun talep Tokat'ta çiftçilerden edindikleri ata tohumlarıyla fide üretimi yapan seracılar gördükleri ilgiden memnun.Merkeze bağlı Ulaş köyünde yaklaşık 12 yıldır çiftçilikle uğraşan Ahmet Yılmaz, hobi olarak başladığı seracılığı geliştirdi.

15:35 Ata tohumundan üretilen fideye yoğun talep Ata tohumundan üretilen fideye yoğun talep Tokat'ta çiftçilerden edindikleri ata tohumlarıyla fide üretimi yapan seracılar gördükleri ilgiden memnun.Tokat merkeze bağlı Ulaş köyünde yaklaşık 12 yıldır çiftçilikle uğraşan Ahmet Yılmaz, hobi olarak başladığı seracılığı geliştirdi.

16:18 Sivas'tan kısa kısa Sivas'ta aralarında tescilli yapıların da bulunduğu Haralar bölgesindeki Hamidiye Kültür Parkı'na 350 fidan dikildi.