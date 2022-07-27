Son Dakika Ulaş Haberleri

- 27.07.2022 27 Tem 13:44 Ulaş'ta çiftçilere tarımsal sulama eğitimi verildi
Sivas'ın Ulaş ilçesinde bilinçsiz sulamanın önüne geçilebilmesi amacıyla çiftçilere tarımsal sulama eğitimi verildi.
- 27.07.2022 27 Tem 13:14 Ulaş'ta yaz Kur'an kursu öğrencileri kahvaltıda bir araya geldi
Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaz Kur'an kursuna katılan öğrencilere yönelik kahvaltı programı düzenlendi.
- 23.07.2022 23 Tem 16:51 Sivas'ta barajda boğulan öğretmenin cenazesi defnedildi
Sivas'ta suya düşürdüğü oltasını almak için girdiği barajda boğulan öğretmenin cenazesi, memleketi Zara ilçesinde toprağa verildi.
- 23.07.2022 23 Tem 16:48 Baraj gölünde boğulan öğretmen son yolcuğuna uğurlandı
Sivas'ta baraj gölüne düşen oltasını almaya çalışırken suya düşerek hayatını kaybeden öğretmen son yolculuğuna uğurlandı.
- 22.07.2022 22 Tem 16:32 Baraj gölüne düşen öğretmen kurtarılmadı
Sivas'ta baraj gölüne düşen oltasını almaya çalışan öğretmen suya düşerek hayatını kaybetti.
- 20.07.2022 20 Tem 22:08 Maaşlarını alamayan Demir Çelik Fabrikası işçileri eylem yaptı
Sivas'ta Demir Çelik Fabrikası işçileri, bir süredir ücret alamadıkları gerekçesiyle kent merkezinde eylem yaptı.
- 20.07.2022 20 Tem 20:43 Sivas'ta Demir Çelik Fabrikası işçileri, maaşlarını alamayınca isyan bayrağını çekti! İşçiler fabrikaya kayyum atanmasını talep etti
Sivas Demir Çelik Fabrikası işçileri, aylardır maaşlarını alamadıklarını ve işçi haklarının gözetilmediğini ifade ederek Sivas kent merkezinde oturma eyleminde bulundular. Haklarını arayan işçiler, fabrikaya kayyum atanmasını talep ettiler.
- 19.07.2022 19 Tem 11:05 Sivas'ta fiğ hasadı devam ediyor
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kangal Akkaraman cinsi koyunların kışlık kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla ekilen "hasıl fiğ" bitkisinin hasadı sürüyor.
- 18.07.2022 18 Tem 18:51 Tamamen kuruyan Tecer Gölü'nün yüzeyinde tuz tabakası kaldı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaz aylarında tamamen kuruyan Tecer (Kellah) Gölü, yüzeyini kaplayan tuz tabakasıyla dikkati çekiyor.
- 18.07.2022 18 Tem 12:03 Göl kurudu, ortaya Ay yüzeyini aratmayan görüntüler çıktı
Göl kurudu, ortaya Ay yüzeyini aratmayan görüntüler çıktı Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan göl kuruyunca, ortaya Ay'ın yüzeyini andıran görüntüler çıktı Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan göl kuruyunca, ortaya Ay'ın yüzeyini andıran görüntüler çıktı.
- 16.07.2022 16 Tem 09:03 Kara yollarında durum
Kara yollarının yol yapım ve üstyapı yenileme çalışmalarının sürdürüldüğü kesimleri ile heyelan yaşanan bölgelerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
- 15.07.2022 15 Tem 23:05 Son dakika haber... Sivas'ta toplu balık ölümleri tedirgin ediyor
Son dakika haberleri: Sivas'ta toplu balık ölümleri tedirgin ediyor Sivas'ta son günlerde artan toplu balık ölümleri tedirgin ederken, bölgedeki vatandaşlar ölümlerin nedeninin araştırılmasını istedi.
- 13.07.2022 13 Tem 09:16 Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
- 12.07.2022 12 Tem 15:48 Destici: "Biz Kürt'üyle, Türkmen'iyle, Çerkez'iyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle büyük Türk milletiyiz"
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin Kürt'üyle, Türkmen'iyle, Çerkez'iyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle büyük bir millet ve devlet olduğunu söyledi.
- 12.07.2022 12 Tem 09:14 Kara yollarında durum
Kara yollarının üstyapı yenileme, yol, kavşak ve ekolojik köprü yapım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
- 08.07.2022 08 Tem 14:28 Ulaş'ta bayramlaşma programı düzenlendi
Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
- 08.07.2022 08 Tem 08:12 Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
- 07.07.2022 07 Tem 12:27 Ulaş'ta Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi aileler unutulmadı
Sivas'ta Ulaş Kaymakamlığı, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulundu.
- 06.07.2022 06 Tem 11:01 Nesli tehlike altındaki Anadolu dağ turnalarına uydu takibi
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "Ulusal Turna Eylem Planı" kapsamında Sivas'ta 2014 yılından bugüne kadar 37 yavruya uydu verici takıldı, 110 yavru halkalandı.
- 03.07.2022 03 Tem 15:30 Mithat Sancar: Kamuoyu Önünde Açık, Şeffaf Görüşme Yapılması Halinde Ortak Aday Fikrine Açığız
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin 5. Olağan Kongresi’nde, “Bizler, kamuoyu önünde açık, şeffaf görüşme yapılması halinde, duyurduğumuz ilkeler çerçevesinde müzakerelere ve ortak aday fikrine açığız. Bu çağrımıza karşılık alamazsak en doğal hakkımız olan seçimlere kendi adayımız ile girme seçeneğini de çok ciddi bir şekilde önümüzde tutuyoruz. Böyle bir durum olursa tabanımız, demokrasi ittifakının bileşenleri ve ulaşabileceğimiz bütün kesimlerle istişare ederek aday belirleyeceğiz” dedi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise “Bu seçimler, kimin cumhurbaşkanı ya da başbakan olacağı seçimi değildir. Asıl mesele, kriz üreten bu sistemin değiştirilmesi ve demokratik, eşitlikçi yeni bir düzenin kurulması meselesidir. HDP, bu seçimlerin ve sonrasındaki sürecin temel belirleyenidir, yeni dönemin siyasal gücüdür” diye konuştu.
- 02.07.2022 02 Tem 16:41 Sivas Katliamı'nda Yaşamını Yitirenler Anılıyor.. Ulaş Karasu: "Sivaslılar Olarak Bizler de Buranın Utanç Müzesi Olmasından Asla Gocunmayız"
CHP milletvekilleri Sivas Katliamının 29. yıl dönümünde kentte düzenlenen anma etkinliklerine katıldı. CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, “Gördüğünüz gibi binada Sivas İl Özel İdaresi Bilim ve Kültür Merkezi yazıyor. Buradan yetkililere sormak istiyorum; bu binada bilimin b’si kültürün k’si kalmış mıdır? Buraya bilim de yazsanız kültür de yazsanız 29 yıl önce burası tüm dünya tarihi açısından bir utanç müzesi olmuştur. Olması gereken buranın utanç müzesi olmasıdır. Bundan kimse korkmasın, çekinmesin. Bunun dünyada örnekleri var. Sivaslılar olarak bizler de buranın utanç müzesi olmasından asla gocunmayız” dedi.
- 02.07.2022 02 Tem 14:00 Sivas Katliamı'nda Yaşamını Yitirenler Anılıyor.
Sivas’ta Madımak Oteli'nde 2 Temmuz 1993 tarihinde öldürülen 33 yurttaş kentte düzenlenen yürüyüş ve etkinliklerle anıldı. Kalabalık CHP heyetiyle kente gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Biliyoruz ki Sivas’ta Madımak Oteli’nde sadece yakılan insanlar hedef değildi. Atılan sloganlardan da biliyoruz ki burada Cumhuriyet’e, laikliğe, demokrasiye karşı bir başkaldırı vardı. Maalesef bu katliamın arkasındaki güçler, halen hesap verebilmiş değil. Hala o katiller yargılanabilmiş değiller. Hem ailelerin hem de Türkiye’de laikliğe, demokrasiye, Cumhuriyet’e inanan herkesin yüreği kanamaya devam ediyor" diye konuştu.
- 01.07.2022 01 Tem 17:55 Veli Ağbaba: Asgari Ücret, Alım Gücünü Yükseltemeyecekse Yine Açlık Ücreti Olacak
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Asgari ücretlinin bir yılda yumurtadaki kaybı bin 345 adet, ekmekteki kaybı 93 adet, kuru soğandaki kaybı 984 kilo, makarnadaki kaybı 206 paket. Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücret sofradan kaybolan bu ürünleri yerine geri getirmeyecekse, asgari ücretlinin alım gücünü yine yükseltemeyecekse asgari ücret, yine açlık ücreti olacaktır” dedi.
- 01.07.2022 01 Tem 16:08 CHP'Lİ AĞBABA: AÇLIK SINIRI ALTINDA ÜCRET OLMAMALI
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Türk-İş'in açıklamış olduğu asgari ücrette aylık açlık sınırı 6 bin 391 lira, Birleşik Kamu İş'in açıkladığı aylık açlık sınırı 6 bin 778 lira. Haziran ayında açlık sınırı 6 bin 585 lira. Bunun altında bir ücret olmamalıdır" dedi.
- 01.07.2022 01 Tem 13:38 Ulaş Karasu: Cumhuriyet Düşmanlığı, 2 Temmuz Günü Sivas'ta Cumhuriyetimizi, Laikliği ve Demokrasiyi Hedef Almıştır
CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, “İskilipli Âtıflardan, fesli saray tarihçilerine kadar uzanan ve bugün de devam eden cumhuriyet düşmanlığı, 2 Temmuz günü Sivas’ta cumhuriyetimizi, laikliği ve demokrasiyi hedef almıştır” dedi.
- 29.06.2022 29 Haz 13:44 Kangal Akkaraman ırkı koyunların yetiştirildiği TİGEM'in arazisine 8 gölet yapıldı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünce Kangal Akkaraman ırkı koyunların içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 8 gölet oluşturuldu.
- 27.06.2022 27 Haz 16:56 Ulaş Karasu: Ankara-Sivas Yht Hattının Güvenlik Tüneli Neden Yeniden Dolduruluyor
CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, yapımı süren Ankara-Sivas yüksek hızlı tren (YHT) hattı için Yıldızeli ilçesindeki Kavak-Sandal bölgesinde açılan güvenlik tünellerinin yanlış planlandığı gerekçesi ile tekrar doldurulmaya başlandığı açıkladı. Karasu, “Bu hattın niçin yeniden doldurulduğunun açıklamasını Ulaştırma Bakanı’ndan bekliyoruz” dedi.
- 27.06.2022 27 Haz 14:33 Son dakika haber... Yatırımcıları Sivas'a davet ettiler
Son dakika haberi... Yatırımcıları Sivas'a davet ettiler Sivas Belediyesi, Sivas Valiliği ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Sivas'ın yatırım yapılabilir alanları, yatırımcıya sağlanan teşvikler ve desteklerin tanıtılması amacıyla İstanbul'daki iş insanlarına yönelik 'Sivas İş Dünyası Buluşması' düzenlendi.
- 27.06.2022 27 Haz 14:26 Ulaş'ta yaz Kur'an kursları açıldı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaz Kur'an kursları düzenlenen programla eğitime başladı.
- 25.06.2022 25 Haz 13:37 Tritikalenin tohum merkezi Sivas'ta ekim alanı genişletildi
Sivas'ta, buğday ve çavdarın melezinden elde edilen, kaba yem açığını kapatmada alternatif ürün olarak yetiştirilen tritikale tohumunun ekim alanı genişletildi.
- 24.06.2022 24 Haz 11:23 Ulaş Gölü kıyısına belediye tarafından sosyal tesis yapıldı
Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Ulaş Gölü kıyısında belediye tarafından yaptırılan sosyal tesis hizmet vermeye başladı.
- 20.06.2022 20 Haz 12:18 Damat çiftçi olunca gelin arabası traktör oldu, konvoyda traktörlerden oluştu
Damat çiftçi olunca gelin arabası traktör oldu, konvoyda traktörlerden oluştu -Sivas'ta çiftçilikle uğraşan Gökhan Kavak, çocukluğundan beri hayal ettiği gibi traktörünü gelin arabası yaptı, düğün konvoyu da traktörlerden oluştu Sivas'ta çiftçilikle uğraşan Gökhan Kavak, çocukluğundan beri...
- 17.06.2022 17 Haz 18:21 Sivas'ta karne heyecanı
Sivas'ın Şarkışla, Ulaş ilçelerinde okullarda karne heyecanı yaşandı.
- 15.06.2022 15 Haz 21:39 Bal üretiminde rekolte beklentisi arttı
Küresel iklim değişikliğinden en fazla etkilenen sektörler arasında yer alan bal üreticileri bu yılki bal üretiminden ümitli.
- 15.06.2022 15 Haz 12:23 Bal üretiminde rekolte beklentisi arttı
Küresel iklim değişikliğinden en fazla etkilenen sektörler arasında yer alan bal üreticileri bu yılki bal üretiminden ümitli.
- 14.06.2022 14 Haz 11:39 Ulaş'ta Tecer Dağı eteklerinde doğa yürüyüşü yapıldı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Tecer Dağı eteklerine doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.
- 13.06.2022 13 Haz 16:59 Ulaş ilçesi doğal gaza kavuşuyor
Sivas'ın Ulaş ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları başladı.
- 10.06.2022 10 Haz 16:37 CHP Sivas İl Başkanı Coşkun, parti çalışmalarını değerlendirdi
CHP Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun, kentteki parti çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
- 09.06.2022 09 Haz 19:52 Ulaş Karasu: Ekonomiyi Kuruttunuz, Bırakın Ülkenin Barajları Kurumasın
CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, TBMM’de görüşülen ‘Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde yer alan ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen baraj, gölet ve depolama tesislerinin maksat oranlarını belirleme, bu oranları değiştirme yetkisinin Cumhurbaşkanı’na verilmesini öngören düzenlemeyi eleştirdi. Karasu, “Ekonomiyi kuruttunuz, bırakın ülkenin barajları kurumasın” dedi.
- 09.06.2022 09 Haz 15:39 Belediye, sağanak sonrası altyapı ve yollarda çalışma yapıyor
Sivas'ta belediye, 2 gündür etkili olan sağanağın altyapıya ve yollara verdiği zararı gidermek için çalışma başlattı.
- 08.06.2022 08 Haz 15:12 Başkan Çetindağ: "Sel baskınında 30 bin dönüm tarım arazisi hasar gördü"
Başkan Çetindağ: "Sel baskınında 30 bin dönüm tarım arazisi hasar gördü"Kayseri karayolu trafiğe kapanırken 16 evde de hasar meydana gelmişti.
- 08.06.2022 08 Haz 12:46 CHP'li Şahin: "Aralık Ayında Özlük Haklarıyla Alakalı Bir Yasa Teklifi Geldi. Üç Gün Sonra Geri Çektiler. Özel Hastane Lobileri Bakanlığa Baskı Yaptı"
CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Sivas’ta; hekimlerin özlük haklarının iyileştirilmesini amaçlayan yasa teklifinin geri çekilmesi ile ilgili, “Aralık ayında özlük haklarıyla alakalı bir yasa teklifi geldi Meclis'e. Üç gün sonra geri çektiler ve altı ayı aşkın süredir bekliyor. Bu süreyi bilerek uzatıyorlar. Çünkü özel hastane lobileri bakanlığa baskı yaptı. ‘Siz, eğer maaşlarında bir artırıma giderseniz, biz özel hastanelerde daha fazla para vermek durumunda kalırız, maaş artırımı yapmayacaksınız’ denildi. Bakan da bakan yardımcısı da zaten bir özel hastane patronudur” açıklamasını yaptı.
- 08.06.2022 08 Haz 11:03 Ulaş'ta "Gözleme Şenliği" düzenlendi
Sivas'ın Ulaş ilçesinde anaokulu öğrencileri tarafından yöresel lezzet gözleme için şenlik düzenlendi.
- 08.06.2022 08 Haz 10:21 Selin izleri gündüz netleşti
Gece saatlerinde başlayan ani yağış nedeniyle dereler taştı evleri su bastı Sivas-Kayseri Karayolu geçici olarak ulaşıma kapandı.
- 08.06.2022 08 Haz 08:58 16 ev selden hasar gördü
Sivas'ın Ulaş ve Gemerek ilçelerinde etkili olan sel nedeniyle 16 ev hasar gördü.
- 08.06.2022 08 Haz 00:37 Sivas Valisi Şimşek, sel bölgesinde incelemede bulundu
Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen selin ardından bölgede incelemede bulunan Vali Yılmaz Şimşek, hasar tespit çalışmalarının başladığını, selden etkilenen hiçbir vatandaşı mağdur etmeyeceklerini söyledi.
- 08.06.2022 08 Haz 00:23 16 ev selden hasar gördü
16 ev selden hasar gördü Sivas'ın Ulaş ve Gemerek ilçelerinde etkili olan sel 16 evde hasara neden oldu Sivas'ın Ulaş ve Gemerek ilçelerinde etkili olan sel nedeniyle 16 ev hasar gördü.
- 07.06.2022 07 Haz 17:06 Ulaş'ta geleneksel el sanatları ve kadın giyim sergisi açıldı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde, geleneksel el sanatları ve kadın giyim sergisi açıldı.
- 07.06.2022 07 Haz 14:04 Ulaş Karasu: "Çiftçinin Bu Fiyatla Önümüzdeki Yıl Buğdayını Tarlaya Ekme Şansı Kalmamıştır"
CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı buğday fiyatıyla ilgili “Çiftçinin bu fiyatla önümüzdeki yıl buğdayını tarlasına ekme şansı kalmamıştır. Ne yazık ki dağ fare doğurmuş, Ukrayna’nın Rusya’nın Sırbistan’ın, Hindistan’ın çiftçisine para bulan AKP iktidarı, Türk çiftçisini yine yoksulluğa açlığa mahkum etmiştir” dedi.
- 07.06.2022 07 Haz 08:58 DSİ Diyarbakır, Sivas ve Muş'ta arazi toplulaştırması yapacak
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Diyarbakır, Sivas ve Muş'ta arazi toplulaştırması gerçekleştirecek.
- 06.06.2022 06 Haz 16:06 Sivas'ta CHP milletvekilleri gündemi değerlendirdi
CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
- 05.06.2022 05 Haz 18:30 Ulaş Karasu: Uzaya İnsan Göndermekten Bahseden Siyasi İrade, Sivas'ın Yakupoğlan Köyüne Okul Getirmekten Aciz Durumda
CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas’ın Yakupoğlan köyündeki ilkokulun üç yıl önce depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkıldığını ve köydeki 450 çocuğun okula gitmek için her gün 60 kilometre yol kat ettiğini belirterek, “Uzaya insan göndermekten bahseden siyasi irade, Sivas’ın Yakupoğlan köyüne okul getirmekten aciz durumdadır. Bir an önce yeni okulun ihalesinin yapılıp, okulun yeni eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesi gerekiyor. Yakupoğlan’daki çocuklarımızın üç senesi kayboldu. Ülkemizin geleceği çocuklarımızın eğitimlerini güvence altına almak bizlerin en önemli görevidir” dedi.
- 01.06.2022 01 Haz 18:27 Sivas Valisi Şimşek, yapımı süren Yağdonduran Tüneli'ni makam aracıyla geçti
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas-Malatya kara yolunda yapımı devam eden Yağdonduran Tüneli'ni kendi kullandığı makam aracıyla geçti.
- 27.05.2022 27 May 12:52 Ulaş'ta "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında yöresel yemekler ikram edildi
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında hazırlanan yöresel yemekler, ihtiyaç sahibi aileler ile kurumlarda çalışanlara ikram edildi.
- 26.05.2022 26 May 09:31 Ulaş'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu resim sergisi açıldı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu'nda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü "konulu resim sergisi açıldı.
- 25.05.2022 25 May 12:39 TBMM'ye "Yabancılara Konut Satışı İki Yıl Süreyle Yasaklansın" Teklifi Verildi
CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu yabancı uyruklu kişilere konut satışının iki yıl süreyle durdurulması için Meclis’e kanun teklifi verdi.
- 20.05.2022 20 May 16:13 Koruma altındaki göl son görüntüsü ile şaşkınlığa neden oldu
Koruma altındaki göl son görüntüsü ile şaşkınlığa neden oldu Sivas'ta Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescillenip koruma altına alınan gölün çevresini kısmen saran kanal şaşkınlığa neden oldu Sivas'ta Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescillenip koruma altına alınan gölün çevresini...
- 20.05.2022 20 May 13:41 Ulaş'ta rüzgarın etkisiyle yıkılan caminin minaresinin yapımına başlandı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde aralık ayında şiddetli rüzgarın etkisiyle yıkılan Hatipler Camisi'nin minaresinin yapımına başlandı.
- 19.05.2022 19 May 16:47 Ulaş Gölü mesire alanı yenileniyor
Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen Ulaş Gölü kenarındaki mesire alanı yenileniyor.
- 19.05.2022 19 May 14:28 Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Sivas'ın Şarkışla, Ulaş ve Zara ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.
- 16.05.2022 16 May 14:44 Sivas'ta bir idareci, minik öğrencileri için görev yaptığı okulu tadilattan geçirdi
Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaşayan eğitimci Emrah Güner, idarecilik yaptığı okuldaki bir oda ile yemekhane, oyun alanı ve sahneyi tadilattan geçirerek yeniledi.
- 15.05.2022 15 May 15:45 Sivas Valisi Ayhan, Ulaş ilçesinde veda ziyaretlerinde bulundu
Şanlıurfa Valiliğine atanan Sivas Valisi Salih Ayhan, Ulaş ilçesinde kamu görevlileri ve vatandaşlarla vedalaştı.
- 15.05.2022 15 May 15:02 Meraya giden koyun doğurdu, ortaya renkli görüntüler çıktı
- Merada doğan kuzunun ilk adımları Sivas'ta havaların ısınmasıyla birlikte meraya çıkartılan sürünün içerisinde bir koyun doğum yaptı yeni doğan kuzu ortaya renkli görüntüler çıkardı.
- 14.05.2022 14 May 00:58 Beş bin yıllık sistemde ekmek üretti, talepleri yetiştiremiyor
Sivas'ta bir girişimci 5 bin yıllık kuyu tandır sistemini geliştirip seri üretime geçti, köylü kadınların istihdam edildiği işletmede üretilen tandır ekmekleri yurdun dört bir yanından rağbet görüyor.
- 13.05.2022 13 May 11:30 Son dakika: Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, engellilerin taleplerini dinledi
Son dakika haberlerine göre Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş, engelli vatandaşları ve yakınlarını makamında misafir etti.
- 13.05.2022 13 May 11:02 5 bin yıllık kuyu tandır sistemini geliştirip ekmek üretti, taleplere yetiştiremiyor
5 bin yıllık kuyu tandır sistemini geliştirip ekmek üretti, taleplere yetiştiremiyor Sivas'ta bir girişimci 5 bin yıllık kuyu tandır sistemini geliştirip seri üretime geçti, köylü kadınların istihdam edildiği işletmede üretilen tandır ekmekleri yurdun dört bir yanından rağbet görüyor.
- 11.05.2022 11 May 12:40 Ulaş'ta öğrencilere trafik eğitimi verildi
Sivas'ın Ulaş ilçesinde ortaöğretim öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
- 09.05.2022 09 May 10:45 Havalar ısındı, koyunlar meraya çıkmaya başladı
Havalar ısındı, koyunlar meraya çıkmaya başladı Sivas'ta ilkbaharın gelişi ve havaların ısınmasıyla birlikte sürüler ahırlardan çıkarılarak otlanmak üzere meralara çıkarıldı Sivas'ta ilkbaharın gelişi ve havaların ısınmasıyla birlikte sürüler ahırlardan çıkarılarak otlanmak üzere meralara çıkarıldı.
- 08.05.2022 08 May 17:50 CHP Sivas Milletvekili Karasu, Şarkışla'da Anneler Günü programına katıldı
CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP Şarkışla İlçe Teşkilatının düzenlediği Anneler Günü etkinliğine katıldı.
- 07.05.2022 07 May 15:38 Ulaş'ta "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla uygulama yapıldı.
- 04.05.2022 04 May 10:20 Kurumaya başladı, rengarenk oldu
Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan Kellah gölü, suların çekilmesiyle beyaz, mavi ve yeşil renklere büründü, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
- 02.05.2022 02 May 15:27 Sivas'ta bayramlaşma programı düzenlendi
Sivas'ın Ulaş, Zara ve Şarkışla ilçelerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
- 01.05.2022 01 May 15:49 Sivas'tan kısa kısa
Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, köy muhtarının vefat eden annesinin cenaze törenine katıldı.
- 30.04.2022 30 Nis 15:12 Ulaş Kaymakamı Baş, trafik denetimine katıldı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş, Ramazan Bayramı öncesi "Bayramınız kemerli olsun" sloganıyla yapılan uygulamaya katıldı.
- 29.04.2022 29 Nis 10:41 Sivaslı Terzi: Gelen Ak Partililere Şunu Söylüyorum; Bizi Oy Torbası Sanmayın
CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu’nun Sivas’ın İmranlı ilçesinde ziyaret ettiği bir terzi, “Gelen AK Partililere şunu söylüyorum; bizi oy torbası sanmayın yeter. Biz oy torbası mıyız? Şu oldu, bu oldu; beni ilgilendirmez. Ben, yaşamak zorundayım; A partisi, B partisi anlamam” dedi.
- 28.04.2022 28 Nis 16:30 Ulaş'ta kadın kursiyerlerin diktiği bayramlıklar ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılıyor
Sivas'ın Ulaş ilçesinde tekstil fabrikalarından temin edilen atık kumaşlardan yeni giysiler diken kadın kursiyerler, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını sevindirdi.
- 26.04.2022 26 Nis 13:34 Ulaş'ta "Sağlıklı Yaşam ve Obeziteyle Mücadele" yürüyüşü yapıldı
Sivas Valiliği himayesinde başlatılan "700 fikir 700 proje" kapsamında Ulaş ilçesinde "Sağlıklı Yaşam ve Obeziteyle Mücadele" yürüyüşü düzenlendi.
- 25.04.2022 25 Nis 17:07 Ulaş'ta liseliler köy okulu öğrencileriyle bir araya geldi
Sivas'ın Ulaş ilçesinde lise öğrencileri, ziyaret ettikleri köy okulunda ilkokul öğrencileriyle çeşitli etkinlikler yaptı.
- 24.04.2022 24 Nis 11:04 Ulaş'ta bozuk yollar onarılıyor
Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye ekipleri asfalt yama çalışmalarına başladı.
- 23.04.2022 23 Nis 14:00 Sivas'ın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Sivas'ın Hafik, Ulaş ve Şarkışla ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.
- 21.04.2022 21 Nis 11:07 Sivas'taki "ayakkabı" görünümlü Ulaş Gölü'nde su seviyesi yükseldi
Sivas'taki uydu fotoğraflarında ayakkabıya benzetilen Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescilli Ulaş Gölü'nde, karların erimesi ve ilkbahar yağışlarıyla su seviyesi arttı.
- 20.04.2022 20 Nis 10:12 Arkas Spor'un kupa sevinci
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de geçen hafta Sivas'ta oynanan finalde Galatasaray'ı dize getirerek şampiyon olan Arkas Spor'da Antrenör Glenn Hoag ve kaptan Ulaş Kıyak, kupayı törenle Başkan Lucien Arkas ve Asbaşkan Bernard Arkas'a sundu.
- 19.04.2022 19 Nis 15:44 Sivas'ta narkotik olay sayısı yüzde 61 arttı
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü verilerine göre kentte 2021 yılında narkotik suçlar bir önceki yıla göre artış gösterdi.
- 19.04.2022 19 Nis 13:36 Ulaş Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye, ramazan ayı dolaysıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardım yaptı.
- 17.04.2022 17 Nis 13:34 Sivas'tan kısa kısa
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi ile Zara ilçesinde küçükbaş hayvan sayısı arttı.
- 14.04.2022 14 Nis 12:06 Arkas Spor'un 11 yıllık özlemi bitti
İzmir'de erkek voleybolunun lokomotif kulübü Arkas Spor, Sivas'ta organize edilen Axa Sigorta Kupa Voley Finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup ederek 11 yıl sonra eski adıyla Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.
- 14.04.2022 14 Nis 00:59 Ata tohumundan üretilen fideye yoğun talep
Tokat'ta çiftçilerden edindikleri ata tohumlarıyla fide üretimi yapan seracılar gördükleri ilgiden memnun.Merkeze bağlı Ulaş köyünde yaklaşık 12 yıldır çiftçilikle uğraşan Ahmet Yılmaz, hobi olarak başladığı seracılığı geliştirdi.
- 13.04.2022 13 Nis 15:35 Ata tohumundan üretilen fideye yoğun talep
Ata tohumundan üretilen fideye yoğun talep Tokat'ta çiftçilerden edindikleri ata tohumlarıyla fide üretimi yapan seracılar gördükleri ilgiden memnun.Tokat merkeze bağlı Ulaş köyünde yaklaşık 12 yıldır çiftçilikle uğraşan Ahmet Yılmaz, hobi olarak başladığı seracılığı geliştirdi.
- 12.04.2022 12 Nis 16:18 Sivas'tan kısa kısa
Sivas'ta aralarında tescilli yapıların da bulunduğu Haralar bölgesindeki Hamidiye Kültür Parkı'na 350 fidan dikildi.
- 11.04.2022 11 Nis 20:20 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de ilk finalist Arkas Spor
SALON: Sivas Taha AkgülHAKEMLER: Yavuz Akdemir, Gürhan GülZİRAAT BAKKART: Arslan, Atanasov, Bedirhan, Ter Maat, Camejo, Faik Samet, Berkay (L) (Halil İbrahim, Ahmet Samet)ARKAS SPOR: Ulaş, Hoag, Mustafa, Burutay, Lagumdzija, Mcdonnell, Caner (L) (Bertuğ, da Silva)SETLER: 21-25, 28-26,...