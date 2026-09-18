Ulaş\'ta imam-hatipler Kur\'an kursu binasını gönüllü onardı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde görevli imam-hatipler Kur'an kursu binasının tadilatını gönüllü olarak yaptı.

Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Kur'an kursu binasının tadilat, tamirat ve boya işlerini gönüllü olarak yapan din görevlilerini ziyaret ederek çalışma arkadaşlarına duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Gönüllü çalışmalarından dolayı Şenyurt Köyü İmam-Hatibi Mehmet Taş ile imam-hatipler Erkan Evcioğlu, Mehmet Ali Akarçay'a teşekkür eden İçli, ?"Camilerimizin ve Kur'an kurslarımızın zamanla oluşan eksiklerini, bakım ve onarım gereksinimlerini hayırseverlerimizin ve hocalarımızın gayretleriyle gidermeye çalışıyoruz." dedi.

Merkez Kur'an Kursu'nun bakım ve onarımının da geçen yıl gönüllü din görevlilerinin çalışmasıyla tamamlandığını belirten İçli, "Bu süreçte duyarlılık gösteren tüm hayırseverlerimize ve fedakarca çalışan personelimize gönülden teşekkür ederim." dedi.

İçli, Kur'an kursu halılarının da hayırseverlerin desteğiyle yenileneceğini ifade etti.