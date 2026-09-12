Sivas Ulaş'ta Kızılay kan bağışı kampanyasına vatandaşlar destek verdi - Son Dakika
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Sivas Ulaş'ta Kızılay kan bağışı kampanyasına vatandaşlar destek verdi

Sivas Ulaş\'ta Kızılay kan bağışı kampanyasına vatandaşlar destek verdi
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Türk Kızılay, Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenledi. Demokrasi Meydanı'ndaki kampanyaya kurum çalışanları ve vatandaşlar destek verirken, bağışta bulunanlara termos hediye edildi.

Türk Kızılay, Sivas'ın Ulaş ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenledi.

"Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen kampanyaya, kurum çalışanları ve vatandaşlar destekte bulundu.

Ulaş Kaymakamı Veli Avcı, bağış standını ziyaret ederek, kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

Kan vermenin önemine vurgu yapan Avcı, "Bu bağışlar birçok insanın hayatta kalmasını sağlıyor. Bir anlamda insanlarımız kan verirken, verdiği kanla da birçok kişinin hayata tutunmasına yardımcı oluyor. Herhangi bir çağrıya gerek olmaksızın hep ihtiyaç olabileceği bilinciyle tüm vatandaşlarımızı düzenli olarak kan bağışına davet ediyorum. Esasında insanı, insanlığı ve kendini seven herkesin kan vermesi gerekir." dedi.

Kan bağışı kampanyasına katılanlara termos hediye edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Sivas Ulaş'ta Kızılay kan bağışı kampanyasına vatandaşlar destek verdi - Son Dakika

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