Ulaş'ta Mevlit Kandili Programı
Ulaş ilçesinde Mevlit Kandili dolayısıyla Kur'an ve vaaz içeren program düzenlendi.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
?Ulaş Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.
İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, Peygamber'in örnek hayatı, güzel ahlakı ve insanlığa taşıdığı rahmet konusunda vaaz verdi.
Program, namazın ardından yapılan ikramlarla sona erdi.
Kaynak: AA
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