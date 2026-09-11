Sivas Ulaş\'ta göl ve barajlara sazan yavrusu bırakıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde baraj ve göllere sazan yavrusu bırakıldı.

Sivas Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Orhan Çakırer, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden temin ettiği sazan yavrularını ilçedeki göl ve barajlara bıraktı.

İlçede göl ve barajlardaki balık popülasyonunu artırmak ve ekosisteme katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Çakırer, bu kapsamda, Ulaş Gölü'ne, Tecer Gölü'ne, Karacalar Barajı'na ve Karaşar Barajı'na sazan yavrusu bıraktıklarını söyledi.

Çakırer, desteklerinden dolayı İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür etti.

Etkinliğe Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey de katıldı.