Ulaş'ta Camiler Haftası, vefat eden din görevlileri için mevlit okutularak kutlandı - Son Dakika
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Ulaş'ta Camiler Haftası, vefat eden din görevlileri için mevlit okutularak kutlandı

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası, Merkez Camisi'nde düzenlenen programla kutlandı. Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli, ahirete irtihal etmiş din görevlilerine ithafen mevlit okutulduğunu belirtti ve programa katılanlara çorba ikram edildi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı.

Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlçe vaizi Cumali Yakan'ın sohbetinin ardından Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli dua etti.

İçli, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutladıklarını ve bu kapsamda ahirete irtihal etmiş tüm din görevlilerine ithafen mevlit okuttuklarını söyledi.

Kurum ve hane ziyaretleri yaparak camilerin manevi değerini anlattıklarını belirten İçli, "Camiler, insanların bir araya geldikleri, toplumu ayakta tutan değerlerdir. Camiler, sadece ibadet edilen yerler değil, aynı zamanda birlik, beraberlik, yardımlaşma ve kardeşlik duygularının pekiştiği kutsal mekanlardır." dedi.

İçli, programı hazırlayanlara teşekkür ederek, "Din görevlileri bu mekanlarda sadece ibadetleri yöneten kişiler değil, aynı zamanda rehber, öğretmen ve topluma örnek şahsiyetlerdir. Bu vesileyle din gönüllüsü kardeşlerimizin haftasını kutlar, ahirete irtihal etmiş din görevlilerimize Allah'tan rahmet, tüm meslektaşlarıma sağlık, sıhhat diliyorum." diye konuştu.

Programa katılanlara çorba ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ulaş'ta Camiler Haftası, vefat eden din görevlileri için mevlit okutularak kutlandı - Son Dakika
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