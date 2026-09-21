Sivas Ulaş\'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Sivas Ulaş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas-Malatya kara yolunun Yukarıada Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı; Ulaş ilçesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Sürücüler ve araçlarda bulunan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
A.A. (55) yönetimindeki 58 AGZ 664 plakalı otomobil, Sivas- Malatya kara yolunun Yukarıada Kavşağı'nda U.K. (35) idaresindeki 58 ADZ 696 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan S.Ş. (43), M.K. (52) ile M.Ö. (55) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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