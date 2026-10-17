Sivas Ulaş'ta taş ocağında devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Sivas Ulaş'ta taş ocağında devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

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Sivas Ulaş\'ta taş ocağında devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Kurtlukaya köyü yakınlarındaki taş ocağında sabah saatlerinde kontrolden çıkan kamyon devrildi. Kamyonda sıkışan sürücü, sağlık, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak ilk müdahalenin ardından Ulaş İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde taş ocağında kontrolden çıkarak devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, sabah saatlerinde Ulaş ilçesine bağlı Kurtlukaya köyü yakınlarındaki taş ocağında meydana geldi. Ocak içerisinde M.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve Ulaş Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyon içerisinde sıkışan yaralı şoför M.K., ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Ulaş İlçe Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA
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