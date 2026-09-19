Sivas\'ın ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı

Sivas'ın Şarkışla, Ulaş, Zara ve Kangal ilçelerinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Şarkışla Gül-Su Şehitler Meydanı'ndaki törende, Kaymakam Zekeriya Murat Şahan, Belediye Başkanı Kasım Gültekin ve Garnizon Komutanı Piyade Üsteğmen Talha Barış tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Askerlik Şubesi Başkanı Personel Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Gürcan, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Öğrencilerin Gaziler Günü dolayısıyla hazırladığı şiirleri seslendirmesiyle devam eden programın ardından Şarkışla Garnizon Şehitliği'ni ziyaret eden ilçe protokolü, dua okuyup şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Ulaş

Ulaş Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Kaymakam Veli Avcı ve Belediye Başkanı Turan İlbey, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Erkan Caner Badem günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Törene ilçe protokolü, gaziler ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Zara

Zara Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Kaymakam Malik Çalışır, Kıbrıs Gazisi Necati Karaköse ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelinden Ayşenur Şahin, törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı.

Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi'ndeki programda ise gazilere plaket verildi.

Törene, Belediye Başkanvekili Ahmet Erzurumluoğlu, ilçe protokolü, muhtarlar, gaziler ve aileleri katıldı.

Kangal

Kangal ilçesindeki törende ise ilçe protokolü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene Kangal Kaymakamı Muhammed Yiğit Yıldırım, Garnizon Komutanı Piyade Yüzbaşı Uğur Güven, Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, ilçe protokolü, gaziler, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Yıldırım ve beraberindeki ilçe protokolü, daha sonra Kangal Şehitliği'ni ziyaret etti.

Program, şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen yemek programıyla sona erdi.