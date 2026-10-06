Sivas Ulaş\'ta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, öğrencilere gıda güvenliği eğitimi verdi

Sivas Ulaş'ta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, öğrencilere gıda güvenliği eğitimi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ın Ulaş ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince Ulaş İlkokulu öğrencilerine gıda güvenliği ve hijyeni eğitimi verildi. Okulun toplantı salonunda düzenlenen eğitimde gıda israfını önleme, saklama koşulları, el hijyeni ve güvenli gıda tüketimi anlatıldı.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğrencilere yönelik gıda güvenliği ve gıda hijyeni eğitimi düzenlendi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince Ulaş İlkokulu öğrencilerine gıda güvenliği, gıda hijyeni ve gıda israfının önlenmesine yönelik eğitim verildi.
Okulun toplantı salonunda gerçekleşen eğitimde öğrencilere gıda israfını önleme, saklama koşulları, güvenilir gıdanın önemi, hijyenin temel kuralları ve gıdaların doğru şekilde muhafaza edilmesi konularında bilgiler aktarıldı.
Öğrencilerin günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri el hijyeni, güvenli gıda tüketimi, son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi arasındaki fark ve gıda güvenliği konuları anlatıldı.
Kaynak: AA
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