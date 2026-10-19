Sivas Ulaş'ta BBP İlçe Başkanlığı kongresinde Abdurrahman Erdoğdu başkan seçildi - Son Dakika
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Sivas Ulaş'ta BBP İlçe Başkanlığı kongresinde Abdurrahman Erdoğdu başkan seçildi

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Sivas Ulaş\'ta BBP İlçe Başkanlığı kongresinde Abdurrahman Erdoğdu başkan seçildi
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde Ulaş Gölü Mesire Alanı'ndaki kıl çadırda düzenlenen BBP İlçe Başkanlığı kongresi tek listeyle yapıldı ve Abdurrahman Erdoğdu başkan seçildi. Erdoğdu, kongrede ayırmadan kayırmadan birlik ve beraberlik ruhuyla yöneteceklerini söyledi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde BBP İlçe Başkanlığı'na Abdurrahman Erdoğdu seçildi.

Ulaş Gölü Mesire Alanı'ndaki kıl çadırda düzenlenen kongrede konuşan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, belediye olarak yaptıkları hizmetleri anlattı.

Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Uzun, Erdoğdu ve yönetimine başarı diledi.

BBP Sivas İl Başkanı Hakan Sezerer ise kongrenin ilçeye ve teşkilatlarına hayırlı olmasını temenni etti.

Erdoğdu da birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu ile ayırmadan kayırmadan birlikte yönetim anlayışı ile hareket edeceklerini ifade etti.

Kongreye, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, BBP İl Genel Meclis Üyesi Murat Atalay, partililer ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Tek listeyle gidilen kongrede BBP Ulaş İlçe Başkanlığı'na Abdurrahman Erdoğdu seçildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sivas Ulaş'ta BBP İlçe Başkanlığı kongresinde Abdurrahman Erdoğdu başkan seçildi - Son Dakika
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