Sivas Ulaş\'ta BBP İlçe Başkanlığı kongresinde Abdurrahman Erdoğdu başkan seçildi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde BBP İlçe Başkanlığı'na Abdurrahman Erdoğdu seçildi.

Ulaş Gölü Mesire Alanı'ndaki kıl çadırda düzenlenen kongrede konuşan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, belediye olarak yaptıkları hizmetleri anlattı.

Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Uzun, Erdoğdu ve yönetimine başarı diledi.

BBP Sivas İl Başkanı Hakan Sezerer ise kongrenin ilçeye ve teşkilatlarına hayırlı olmasını temenni etti.

Erdoğdu da birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu ile ayırmadan kayırmadan birlikte yönetim anlayışı ile hareket edeceklerini ifade etti.

Kongreye, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, BBP İl Genel Meclis Üyesi Murat Atalay, partililer ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Tek listeyle gidilen kongrede BBP Ulaş İlçe Başkanlığı'na Abdurrahman Erdoğdu seçildi.