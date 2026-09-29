Sivas Ulaş'ta Katı Atık Birliği'nin eylül toplantısında atık yönetimi istişare edildi - Son Dakika
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Sivas Ulaş'ta Katı Atık Birliği'nin eylül toplantısında atık yönetimi istişare edildi

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Sivas Ulaş\'ta Katı Atık Birliği\'nin eylül toplantısında atık yönetimi istişare edildi
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Sivas Ulaş'ta eylül ayı Katı Atık Birliği Meclis Toplantısı yapıldı. Toplantıda atık yönetimi, çevre hizmetleri ve belediyeler arası iş birliği istişare edildi; kararların Sivas ve çevresine çevresel, ekonomik ve sosyal katkı sağlaması amaçlandı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde eylül ayı Katı Atık Birliği Meclis Toplantısı yapıldı.

Belediyede yapılan toplantıda alınan kararların, Sivas ve çevresine çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan katkı sağlanması amacıyla, katı atık yönetimi, çevre hizmetleri ve belediyeler arası iş birliği konularında kapsamlı istişarelerde bulunuldu.

Toplantıya, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, İmranlı Belediye Başkanı Ali Ürek, Yıldızeli Belediye Baskanı Yaşar Göktaş, Doğanşar Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Karataş, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Burak Caner ve Katı Atık Birlik Müdürü Faruk Karabal katıldı.

Kaynak: AA
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