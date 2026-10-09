Sivas Ulaş\'ta kadınlara giysi dikim kursu başladı, 22 kursiyer eğitime katıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kadınlara yönelik giyim üretim teknolojileri kursu açıldı.

Ulaş Halk Eğitim Merkezi Müdürü Haluk Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla müdürlüğün ek binasında kadınlara yönelik giysi dikim kursu açtıklarını söyledi.

Kursa 22 kursiyerin katıldığını belirten Doğan, "Kursumuzda eğitim giyim üretim teknolojileri öğretmeni Hatice Arslan tarafından veriliyor. İlk kursumuz 22 Aralık'ta bitecek ve kursumuz tekrar açılacak. Haziran sonuna kadar devam edecek kursun bitiminde kursiyerler sınava tabi tutulacak, başarılı olanlara sertifika verilecek." dedi.

Kurs eğitmeni Hatice Aslan ise kursiyerlere erkek, kadın ve çocuklara yönelik giysi dikimini öğrettiklerini ifade etti.

Kurs bitiminde kursiyerlerin diktiği el emeği göz nuru ürünleri sergileyeceklerini aktaran Aslan, "Kurs bitiminde sertifikalarını alan kadınlar evlerinde de çalışmalarına devam ederek ailelerine ekonomik destek sağlamış olacak." diye konuştu.