Sivas Ulaş'ta taş ocağında devrilen kamyonda sıkışan sürücü yaralandı - Son Dakika
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Sivas Ulaş'ta taş ocağında devrilen kamyonda sıkışan sürücü yaralandı

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Sivas Ulaş\'ta taş ocağında devrilen kamyonda sıkışan sürücü yaralandı
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kurtlukaya köyü yakınlarındaki taş ocağında devrilen kamyonda sıkışan sürücü, sağlık, AFAD ve Ulaş Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralanan sürücü ambulansla Ulaş İlçe Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde taş ocağında devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

M.K'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyon, Kurtlukaya köyü yakınlarındaki taş ocağında devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve Ulaş Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kamyonda sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

M.K, ambulansla Ulaş İlçe Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sivas Ulaş'ta taş ocağında devrilen kamyonda sıkışan sürücü yaralandı - Son Dakika
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