40 yıldır atıl fabrika devlet desteğiyle ayağa kalkıyor - Son Dakika
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40 yıldır atıl fabrika devlet desteğiyle ayağa kalkıyor

29.08.2022 10:11

40 yıldır atıl fabrika devlet desteğiyle ayağa kalkıyorAMASYA Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaklaşık 40 yıl önce büyük umutlarla faaliyete geçen, sonrasında atıl hale gelen kendir fabrikası devletin sağladığı destekle yeniden üretime başlayacak.

40 yıldır atıl fabrika devlet desteğiyle ayağa kalkıyor

AMASYA Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaklaşık 40 yıl önce büyük umutlarla faaliyete geçen, sonrasında atıl hale gelen kendir fabrikası devletin sağladığı destekle yeniden üretime başlayacak. Yöredeki çiftçilerin yetiştireceği keneviri işleyecek fabrikanın yeniden ayağa kalkmasına Amasya Valiliği öncülük etti.

Tarım ve Köyişleri Bakanının da katıldığı törenle açılmıştı

1976 yılında 3 bin metrekarelik kapalı alanda temeli atılan 85 dönüm üzerine kurulu kendir fabrikası inşaatının tamamlandığı 1984 yılında dönemin Tarım ve Köyişleri Bakanının da katıldığı törenle açılmıştı. Yörede ekili kenevirlerin işlenmesiyle ilk yıllar adından söz ettiren tesiste yüzden fazla kişi istihdam edildi.

Dönemin en modern tekstil makineleri şalter kapattı

Ancak sonrasında ham maddenin azalması ve sermayesinin yetersizliği nedeniyle kapısına kilit vurulan fabrikada dönemin en moderni olarak gösterilen tekstil makineleri de şalter kapattı. Yer yer pas tutan makineleri örümcek ağları da sardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kenevir üretiminin desteklenmesine yönelik sözleri umutlandırdı

Aradan geçen yıllarda girişimlerinin sonuçsuz kalması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kenevir üretiminin desteklenmesine yönelik sözleriyle umutlanıp cesaretlerini toplayan Gümüşhacıköy İp Sicim Urgan Küçük Sanat Kooperatifi üyeleri, durumlarını Amasya Valisi Mustafa Masatlı ile paylaştı. Anlatılanlardan çok etkilenen Vali Masatlı, incelemede bulunduğu fabrikanın durumunu görünce proje hazırlanıp desteklenmesi yönünde girişimlerde bulunacağını açıkladı. Sosyal gelişmeyi destekleme programı çerçevesinde kooperatife 2 milyon 775 bin TL bütçeli proje desteği sağlanması için imzalar atıldı. 'Unutulmaya Yüz Tutmuş Kenevir Yetiştiriciliğinin ve Sanayisinin Canlandırılması Projesi' ile tekstil, tıp, kozmetik, savunma sanayi ve gıda gibi alanlarda kullanılan kenevir konusunda yöredeki çiftçilere eğitim verilmesi de planlandı.

"İnşallah yakında üretime geçeceğiz"

Fabrikanın çalıştığı yıllarda çiftçilerden kenevir elyafını alıp işleyerek halı ve ayakkabı sektörüne yönelik ip satışı yaptıklarını anlatıp duygulanan kooperatif başkanı Ümüt Yetişir, "Milli servet boşa gidiyordu. Her geldiğimde ağlıyordum. Kapısını çaldığımız valimiz, yetkililer bize destek oldu. İnşallah yakında üretime geçeceğiz" dedi.

"Gerçekten hayret verici bir tesis"

Projenin imza töreninde değerlendirmede bulunan Vali Masatlı da, "Gerçekten hayret verici bir tesis. O zaman hayata geçirilmiş önemli yatırımlardan bir tanesiymiş. Biz orayı tekrar canlandırmak için kooperatifimizi destekliyoruz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Gümüşhacıköy, Kenevir, Amasya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 40 yıldır atıl fabrika devlet desteğiyle ayağa kalkıyor - Son Dakika

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