41. Ulusal Bilişim Kurultayı Başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

41. Ulusal Bilişim Kurultayı Başlıyor

TBD'nin 41. Ulusal Bilişim Kurultayı, 'Dijital Geleceğe Yolculuk' temasıyla 19-20 Aralık'ta BTK'da yapılacak.

18.12.2024 11:16
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Türkiye Bilişim Derneğinin (TBD) 41'inci Ulusal Bilişim Kurultayı, Cumhurbaşkanlığı, bağlı kuruluşlar, bakanlıklar, yerel yönetimler, akademi dünyası, özel sektör, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bilişim profesyonellerinin katılımı ve "Dijital Geleceğe Yolculuk" ana temasıyla 19-20 Aralık'ta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirilecek.

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, AA muhabirine, 41'inci Ulusal Bilişim Kurultayı'na ilişkin bilgi verdi.

Aktepe, kurultayın, kamu ve özel sektörün yönetici ve çalışanları, sanayici ve iş insanları, akademisyenler, girişimciler, öğrenciler ve teknolojiyi yoğun kullananlardan oluşan 2 bin 500 kişinin katılımıyla gerçekleşeceğini söyledi.

Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri için önceliğinin bilişim olması gerektiğini vurgulayan Aktepe, dijital geleceğe yolculuğun başlatılması gerektiğini bildirdi.

Aktepe, yenilikçi teknolojilerin tüm endüstrileri, meslekleri ve kalkınmayı derinden etkilediği bir dönemde yaşandığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Teknolojiyi etkin kullanan ülkeler, küresel rekabette öne çıkmakta ve kalkınma süreçlerini hızlandırmaktadır. Önümüzdeki yıllarda, yapay zeka, kuantum bilişim, insansı robotlar, enerji teknolojileri gibi yenilikçi alanlar, ekonomik büyüme, iş gücü dinamikleri ve toplumsal refah üzerinde büyük etkiler yaratacak. Türkiye'nin yenilikçi yolda kararlı adımlarla ilerlemesi, rekabet avantajı sağlamakla birlikte sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek açısından zorunluluktur. Geleceği şekillendirmek bizim elimizde. Her adımımız, daha parlak bir yarını inşa etmek için atılan bir tohumdur."

Dünyanın dört bir yanından bilişim profesyonelleri bekleniyor

Aktepe, dünyanın dört bir yanından bilişim profesyonellerini BTK'de buluşturacak kurultayda, genç bilişimcilerin de 14'üncü TBD Genç Bilişimciler Kurultayı'nı gerçekleştireceklerini ifade etti.

Yarın ve cuma günü sürecek kurultayda, TBD/TÜBİSAD Yaşam Boyu Hizmet Ödülleri, Bilişim Hizmet Ödülleri ve Bilim Kurgu Ödülleri sahiplerini bulacak.

Kurultayda, "Geleceğe Yön Veren Politika ve Stratejiler", "Geleceğin Haberleşme Altyapıları", "Akıllı ve Yeşil Teknolojiler ve Uygulamaları", "Yeni Nesil Siber Güvenlik Teknolojileri", "Engelsiz Bilişim", "Tekno Girişimcilik Ekosistemi", "Nitelikli İnsan Kaynağı", "Teknolojide Kadın" oturumları gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Eğitim, Aralık, Son Dakika

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