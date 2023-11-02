 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
500 TL'lik banknot basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı iddiaları yalanladı - Son Dakika

500 TL'lik banknot basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı iddiaları yalanladı

Son Güncelleme: 02.11.2023 12:46

TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesi sonucu bir süredir 500 TL'lik banknotun basılacağı iddia ediliyordu. Konu hakkında net bir açıklama yapan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, ''500 liranın çıkarılması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır.'' ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2023 yılının 4. Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Erkan, piyasalar tarafından dikkatle takip edilen raporun sunumunda önemli mesajlar verdi. Daha sonra soru cevap kısmına geçen Erkan, "500 TL'lik banknot" basılacağına yönelik iddiaları yalanladı.

İDDİALAR MERKEZ BANKASI BAŞKANI'NA SORULDU

TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesi ve alım gücünün düşmesiyle birlikte bir süredir yeni banknotların basılacağı iddia ediliyordu. Merkez Bankası'nın 500 TL'lik banknot basmak için hazırlık yaptığı söylenirken, söz konusu iddialar TCMB patroniçesine soruldu.

"BÖYLE BİR ZORUNLULUK BULUNMUYOR"

İddiaları bir kez daha yalanlayan Erkan, "5 liralık madeni para çalışmamız yoktur. Darphane 5 lira hatıra para başmıştır. Bu hatıra para, piyasadaki diğer para birimlerini değiştireceğimiz anlamına gelmez. 500 liranın çıkarılması gibi bir zorunluluk da bulunmamaktadır." dedi.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ

Öte yandan Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti. 2023 sonu için enflasyon tahminini yüzde 58'den yüzde 65'e çıkaran Merkez, 2024 sonu için ise yüzde 33'ten yüzde 36'ya çıkardı. 2025 sonu enflasyon tahmini iseyüzde 15'ten 14'e indirildi.

Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 500 TL'lik banknot basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı iddiaları yalanladı - Son Dakika


Son Dakika
14:07 Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri! Başkan adaylarının en büyük kozu olacak
14:05 Dilan-Engin Polat çiftine yapılan operasyonun ardından araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor
13:51 Hamas, İsrail ordusu 53. Tabur Komutanı Yarbay Salman Habaka'yı öldürdü
13:42 İsrail ordusunda işler yolunda gitmiyor! Hamas'ın elindeki esir sayısı 242'ye yükseldi
13:37 Engin ve Dilan Polat çiftinin avukatı da gözaltında
13:39 Kayıp adamın cesedi, bazanın altında bulundu
13:28 Güzel fenomen, Cengiz Ünder'in yeni aşkı çıktı! İlk kez birlikte poz verdiler
13:23 İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu görevinden istifa etti
13:05 Evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeği fındık bahçesine gömdü! İşte mahkemedeki savunması
12:57 2024 yılının resmi tatil günleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2023 14:59:51. #1.13#
SON DAKİKA: 500 TL'lik banknot basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı iddiaları yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement