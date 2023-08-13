8 milyondan fazla kamu çalışanını ilgilendiriyor! Toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci toplantı yarın

Milyonlarca kamu görevlisinin merakla beklediği 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri sürüyor. Kamu çalışanlarını yetkili sendika olarak Memur-Sen temsil ediyor. 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde 9 Ağustos'ta müzakere aşamasına geçildi. Müzakere süreci tamamlandı. Şimdi gözler yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak ikinci toplantıya çevrildi. Kamu işveren tarafının yarınki toplantıda teklifini açıklaması bekleniyor.

4 MİLYON MEMURU YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Bu toplantıda Kamu İşveren Heyeti ilk teklifini kamuoyuna açıklayacak. Toplu sözleşme görüşmelerinde yaklaşık 4 milyon memur ile 2 buçuk milyon memur emeklisinin 2024-25 yıllarındaki mali ve sosyal hakları netleşecek.

15 AĞUSTOS'TA TEKLİFLERİN MÜZAKERESİNE GEÇİLECEK

Belirlenecek oranlar 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak. 8 milyondan fazla kişi doğrudan etkilenecek. Toplu sözleşme görüşmelerinde 15 Ağustos'ta genele ilişkin tekliflerin müzakeresine geçilecek.

AY SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Üçüncü toplantı 17 Ağustos'ta yapılacak. Görüşmeler ay sonuna kadar tamamlanacak.