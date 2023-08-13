8 milyondan fazla kamu çalışanını ilgilendiriyor! Toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci toplantı yarın - Son Dakika
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8 milyondan fazla kamu çalışanını ilgilendiriyor! Toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci toplantı yarın

Son Güncelleme: 13.08.2023 10:14

Kamu görevlilerini ilgilendiren 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri sürüyor. Memur-Sen tarafından temsil edilen kamu çalışanları için müzakere süreci tamamlandı ve yarın ikinci toplantıya geçilecek. Bu görüşmelerde 4 milyon memur ile 2 buçuk milyon memur emeklisinin 2024-25 yıllarındaki mali ve sosyal hakları netleşecek. Belirlenecek oranlar, 8 milyondan fazla kişiyi etkileyecek ve görüşmeler ay sonuna kadar tamamlanacak.

Milyonlarca kamu görevlisinin merakla beklediği 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri sürüyor. Kamu çalışanlarını yetkili sendika olarak Memur-Sen temsil ediyor. 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde 9 Ağustos'ta müzakere aşamasına geçildi. Müzakere süreci tamamlandı. Şimdi gözler yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak ikinci toplantıya çevrildi. Kamu işveren tarafının yarınki toplantıda teklifini açıklaması bekleniyor.

4 MİLYON MEMURU YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Bu toplantıda Kamu İşveren Heyeti ilk teklifini kamuoyuna açıklayacak. Toplu sözleşme görüşmelerinde yaklaşık 4 milyon memur ile 2 buçuk milyon memur emeklisinin 2024-25 yıllarındaki mali ve sosyal hakları netleşecek.

15 AĞUSTOS'TA TEKLİFLERİN MÜZAKERESİNE GEÇİLECEK

Belirlenecek oranlar 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak. 8 milyondan fazla kişi doğrudan etkilenecek. Toplu sözleşme görüşmelerinde 15 Ağustos'ta genele ilişkin tekliflerin müzakeresine geçilecek.

AY SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Üçüncü toplantı 17 Ağustos'ta yapılacak. Görüşmeler ay sonuna kadar tamamlanacak.

Mesut Şahin
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Ekonomi
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Son Dakika Ekonomi 8 milyondan fazla kamu çalışanını ilgilendiriyor! Toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci toplantı yarın - Son Dakika


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