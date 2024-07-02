AB, 2030 iklim hedeflerini yakalayabilmek için yatırımları artırmalı

Ekonomi

Avrupa Birliği'nin (AB), 2030 yılı iklim hedeflerini yakalayabilmesi için bu alana yıllık yatırımları iki kat artırması gerektiği bildirildi.

AB'nin karbondan arınma sürecini takip eden Avrupa İklim Tarafsızlığı Gözlemevi (ECNO), Birliğin iklim dostu olması için yapılması gerekenleri değerlendiren raporunu yayımladı.

Raporda, AB'nin 2050 yılına kadar iklim nötr olma hedefi belirlediği anımsatılarak, bu alanda yatırımların hızla artırılması gerektiğine işaret edildi.

"Temiz teknolojilere yapılan yatırımın daha da artırılmasına ihtiyaç duyuluyor." ifadesi yer alan raporda, sanayi başta olmak üzere bütün sektörlerde ilerleme gerektiği kaydedildi.

Raporda, iklim alanında yatırım açığının 2022'de 406 milyar avro olduğu, bu miktarın geçiş için gereken yatırımın yüzde 50 altında kaldığı belirtildi.

AB'nin 2030 iklim hedefine ulaşmak için hala önemli bir yatırım açığıyla karşı karşıya olduğu anımsatılan raporda, "Şu anda 2030 iklim hedefine uyum için gereken yıllık yatırımların yalnızca yarısı harekete geçirildi." değerlendirmesi yapıldı.

Raporda, dönüşümü hızlandırmak için enerji verimliliği, yapıların restorasyonu, ısı pompası kullanımı, rüzgar ve güneş enerji sistemleri kurulumu, elektrik şebekesinin geliştirilmesi ve ulaşım gibi kritik alanlara öncelik verilmesinin önemine işaret edildi.

AB, sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 1990 seviyelerine göre en az yüzde 55 oranında azaltmayı taahhüt etmişti.

Birliğin, çevre ve iklim hedefini yakalaması için bu alana yıllık yatırımları 800 milyar avroya çıkarması gerekiyor.