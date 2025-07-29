AB-ABD Ticaret Anlaşması Değerlendirmesi

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında sağlanan ticaret anlaşmasının küresel ticaret ve iki tarafın ticaret ortakları açısından olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ile AB'nin gümrük tarifeleri konusunda anlaşmaya varmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Anlaşmanın, küresel ticaret ve iki tarafın ticaret ortakları açısından olumlu bir gelişme olduğunu belirten Zeytinoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın AB ülkelerine uygulayacağını açıkladığı yüzde 30'luk tarifeye göre yüzde 15'lik oranın sevindirici olduğunu ifade etti.

Zeytinoğlu, "Buna rağmen yaklaşık 10 yıl önce AB ve ABD'nin başlattığı müzakerelerin başarıyla sonuçlanması halinde sıfır tarife uygulanacağını düşününce yüzde 15 de oldukça yüksek geliyor. Ancak Trump'ın tarifelerden gelir elde etme, bütçe açığını azaltma ve ABD'ye yatırım çekme hedefleri açısından AB'den gelen ürünlere tarife uygulanması kaçınılmazdı." ifadesini kullandı.

"AB için yüzde 0,5'lik GSYH azalması söz konusu"

Ayhan Zeytinoğlu, AB ve ABD'nin dünya ticaretinin önde gelen iki oyuncusu olması sebebiyle bu anlaşmanın dünya ticaretini de önemli ölçüde etkileyeceğine işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

"2024 yılında AB ve ABD arasındaki mal ticareti 976 milyar doları bulmuştu. ABD, AB'den 606 milyar dolarlık ürün ithal ederken, AB'ye 370 milyar dolarlık ürün ihraç ediyordu. AB lehine bir ticaret fazlası söz konusuydu. Bu anlaşmayla Trump, ticaret dengesini kendi lehine değiştirme şansını elde etti. Bu anlaşma, iki tarafça zafer olarak ilan edilse de özellikle Alman otomobil üreticileri açısından rekabet gücünde ve ABD satışlarında azalma anlamına geliyor. Anlaşmaya göre AB, Amerikan otomobillerine uyguladığı tarifeleri azaltacak. Ancak birçok Amerikan otomobilinin ABD dışında monte edildiği düşünülürse tarifeler ek maliyete yol açacak. Bazı uçak parçaları, tarım ürünleri ve bazı kimyasallar stratejik sayıldı ve tarifeden muaf olacağı açıklandı."

Zeytinoğlu, hesaplamalara göre anlaşma sonrasında AB'nin GSYH'sinde yüzde 0,5 azalmanın söz konusu olabileceğini, tarifelerin tüketicileri olumsuz etkileyeceğini belirterek, "Anlaşmanın 27 AB üyesi tarafından onaylanması gerekiyor. Bu süreçte de ABD'ye yapılan ihracata göre üye devletlerin farklı öncelikleri olabilir ancak mevcut koşullarda yine de iyi bir anlaşma olduğunu söylemek gerek." ifadesini kullandı.

"Gelişmeler Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor"

İKV Başkanı Zeytinoğlu, AB'ye ilişkin bu gelişmelerin Türkiye'yi yakından ilgilendirdiğine, Avrupa Birliği pazarına erişimin ihracat hedefleri açısından stratejik önemde olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin AB'ye ihracatının geçen yıl 131,4 milyar dolara, bu bölgeden ithalatının ise 180,9 milyar dolara yükseldiğini belirten Zeytinoğlu, AB ile ticarette otomotivin kritik bir sektör olduğunu, ocak-haziran döneminde sektörün ihracatının 20 milyar dolara yaklaştığını ifade etti.

Zeytinoğlu, AB ülkelerinin otomotiv ihracatından büyük pay aldığını belirterek şunları kaydetti:

"AB'nin ABD'den daha fazla araç ithal etmesi gibi gelişmeler yakinen takip edilmeli. AB pazarındaki dijital ve yeşil dönüşümler ve ABD ile ticari ilişkilerin son anlaşmayla nasıl şekilleneceği Türkiye-AB ilişkisi açısından önem taşıyor. Bu koşullarda Gümrük Birliğinin güncellenmesiyle Türkiye ile AB ticaretindeki tarife dışı engellerin bertaraf edilmesi, hizmet ticareti ve e-ticaret gibi alanların serbestleştirilmesi AB'nin rekabet gücüne de katkı sağlayacaktır."

İskoçya'da AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşen ABD Başkanı Trump, AB ile ticaret anlaşması görüşmelerini tamamladıklarını ve AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacaklarını açıklamıştı.