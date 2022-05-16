AB, çevre hedefleriyle uyumlu enerji projelerini destekleyecek - Son Dakika
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AB, çevre hedefleriyle uyumlu enerji projelerini destekleyecek

16.05.2022 17:19
AB, çevre hedefleriyle uyumlu enerji projelerini destekleyecek

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, iklim ve çevre hedeflerine uyumlu sınır ötesi enerji projelerinin desteklenmesine onay verdi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, iklim ve çevre hedeflerine uyumlu sınır ötesi enerji projelerinin desteklenmesine onay verdi.

AB Konseyi, üye ülkelerdeki enerji altyapılarını modernize etmeyi ve birbirine bağlamayı amaçlayan Trans-Avrupa Enerji Ağı (TEN-E) yönetmeliği güncellemesinin kabul edildiğini açıkladı.

Yeni kurallara göre, AB, gelecekte enerji alanında iklim ve Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine uyumlu ve ortak çıkar sağlayan sınır ötesi projeleri destekleyecek.

Bütün enerji projelerine zorunlu sürdürülebilirlik kriterleri getirilecek.

Yeni doğal gaz ve petrol projelerine mali destek verilmeyecek.

AB, hedeflerine uygun enerji projelerinin izin ve yetkilendirme prosedürlerini basitleştirecek ve hızlandıracak.

Yenilenebilir kaynaklardan sağlanan enerjiye öncelik verilecek.

Yatırımlar enerji verimliliğini, rekabet gücünü ve arz güvenliğini artıran yeşil ve iklim dostu alanlara aktarılacak.

Hidrojen altyapısının geliştirilmesi, karbon yakalama ve depolamaya yönelik projelere finansman sağlanacak.

Söz konusu değişiklikler, bu aşamadan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

TEN-E çerçevesinde 2013 yılından beri pek çok ülkeyi kapsayan doğal gaz boru hattı gibi projeler, "ortak fayda" sağladığı gerekçesiyle AB mali desteği gibi imkanlardan faydalanıyordu.

YORUMLAR
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Avrupa Birliği, Doğalgaz, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB, çevre hedefleriyle uyumlu enerji projelerini destekleyecek - Son Dakika


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