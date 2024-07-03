AB, Çinli çevrim içi alışveriş sitelerine ilave gümrük vergisi getirecek

Ekonomi

Avrupa Birliği (AB), Temu, Shein ve AliExpress gibi Çinli çevrim içi alışveriş sitelerinden alınan ürünlere ilave gümrük vergisi getirilmesini içeren plan hazırladı.

Avrupa basınında yer alan habere göre, AB Komisyonu, Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu Temu ve AliExpress ile Çin'de kurulan e-ticaret şirketi Shein üzerinden yapılan alışverişlere yeni vergi getirilmesi üzerinde çalışmalar yapıyor.

Plan kapsamında, AB Komisyonunun bu ayın sonuna kadar ürünlerin gümrüksüz olarak satın alınabileceği mevcut 150 avroluk sınırı kaldırmayı teklif etmesi öngörülüyor.

Mevcut durumda, Avrupa'da AB dışından yapılan 150 avro altındaki ürün siparişleri gümrük vergilerinden muaf tutuluyor.

Plan kapsamında bu sınırın kaldırılması ve bütün alışverişlere gümrük vergisi uygulanması bekleniyor.

AB'ye geçen yıl gümrük vergisi kapsamı dışında 2 milyar kadar paket gönderilmişti.