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AB'de Karbon Emisyonu Yüzde 22 Azaldı - Son Dakika
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AB'de Karbon Emisyonu Yüzde 22 Azaldı

Avrupa Birliği'nde (AB) karbon emisyonu, 2008'den geçen yılın sonuna kadar yüzde 22 azaldı. AB'de ekonomik faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı emisyonu 3,6 milyar ton CO2 eş değeri seviyesinde gerçekleşti. İmalat, elektrik, gaz üretimi ve havalandırma kullanımı kaynaklı emisyonlar toplam sera gazı emisyonlarının yüzde 21'ini oluşturdu. Hane halkının enerji tüketiminden kaynaklanan emisyon ise 718 milyon ton karbondioksit eş değeri oldu.

AB\'de Karbon Emisyonu Yüzde 22 Azaldı
21.12.2023 - 16:42,
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Avrupa Birliği'nde (AB) karbon emisyonu, 2008'den geçen yılın sonuna kadar yüzde 22 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisinden yapılan açıklamaya göre, 2022'de AB'de ekonomik faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı emisyonu, 3,6 milyar ton CO2 eş değeri seviyesinde gerçekleşti.

Bu seviye, karbon emisyonunda 2008'e kıyasla yüzde 22 azalmaya işaret ederken, imalat, elektrik, gaz üretimi ve havalandırma kullanımı kaynaklı emisyonlar 745 milyon ton karbondioksit eş değeriyle toplam sera gazı emisyonlarının yüzde 21'ini oluşturdu.

718 milyon ton karbondioksit eş değeri emisyon da hane halkının ulaşım, ısınma ve diğer nedenlerle kullandığı enerji tüketiminden kaynaklandı.

Kaynak: AA
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Avrupa Birliği, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: AB'de Karbon Emisyonu Yüzde 22 Azaldı - Son Dakika
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