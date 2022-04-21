AB'den 2 iş insanına daha Ukrayna yaptırımı - Son Dakika
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AB'den 2 iş insanına daha Ukrayna yaptırımı

21.04.2022 20:07
AB'den 2 iş insanına daha Ukrayna yaptırımı

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına zarar veren faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle 2 iş insanını daha yaptırım listesine ekledi.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına zarar veren faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle 2 iş insanını daha yaptırım listesine ekledi.

AB Konseyi, Kırım'ın yasa dışı ilhakından veya Doğu Ukrayna'nın istikrarsızlaştırılmasından çıkar sağladıkları gerekçesiyle Serhiy Vitaliyoviç Kurçenko ve Yevgeniy Viktoroviç Prigojin'e yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Açıklamada, Ukrayna uyruklu Kurçenko'nun ayrılıkçıların kontrolünde olan bölgelerdeki birkaç büyük metal, kimya ve enerji santralinin kontrolünü ele geçirdiği kaydedildi.

Prigojin'in ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus Savunma Bakanlığı ile yakın bağları olan bir iş insanı olduğuna, paralı askerleri bulunan "Wagner Grubu'nun kurucusu ve resmi olmayan başkanı" konumunda bulunduğuna işaret edilen açıklamada, Prigojin'in paralı askerlerin Ukrayna'da konuşlandırılmasından sorumlu olduğu belirtildi.

Açıklamada, Prigojin'in, Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilmesi ve Doğu Ukrayna'nın Rusya destekli ayrılıkçılar tarafından işgal edilmesinin ardından büyük kamu ihaleleri aldığı ifade edildi.

AB'nin, Kırım'ın ve Sivastopol şehrinin Rusya tarafından yasa dışı ilhakını tanımadığına dikkatin çekildiği açıklamada, Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal etmesinin kınandığı kaydedildi.

Son kararla, AB'nin Ukrayna ile ilgili yaptırım uyguladığı kişi sayısı 1093'e, kurum sayısı da 80'e ulaştı.

Yaptırımlar kapsamında bu kişilerin mal varlıkları dondurulurken, AB ülkelerine seyahat yasağı uygulanıyor.

AB'nin Ukrayna ile ilgili yaptırımları ilk olarak 17 Mart 2014'te başlatılmıştı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından AB, 5 farklı yaptırım paketi yürürlüğe koydu.

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Avrupa Birliği, Ukrayna, Kırım, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB'den 2 iş insanına daha Ukrayna yaptırımı - Son Dakika


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