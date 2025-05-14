AB'den Çiftçilere Destek Paketi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

AB'den Çiftçilere Destek Paketi

Avrupa Birliği, tarımsal destekleri artıracak ve bürokratik engelleri azaltacak yeni paket hazırladı.

14.05.2025 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB), çiftçilerin tarımsal desteklemelere erişimini kolaylaştıracak, bazı çevre kurallarını hafifletecek ve resmi işlemleri azaltacak paket hazırladı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, üye ülkelerdeki çiftçileri desteklemek ve rekabet güçlerini artırmak için Ortak Tarım Politikası'nı basitleştirmek üzere torba yasa teklifi hazırlandığı bildirildi.

Açıklamada, torba yasanın çiftçilerin idari yükünü hafifletmeyi, kontrolleri etkinleştirmeyi, uygulamayı geliştirmeyi, kriz müdahalesini artırmayı ve yatırım ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediği kaydedildi.

Yapılacak değişikliklerle çiftçiler için yıllık 1,58 milyar avro ve ulusal idareler için de 210 milyon avro tasarruf sağlanacağına işaret edilen açıklamada, ödemeler konusundaki belirli şartların ve kriz araçlarının daha esnek hale geleceği ifade edildi.

Açıklamada, AB genelindeki çiftçilerin genellikle alandaki gerçekleri yansıtmayan ağır idari yükümlülüklere tabi olduğu anımsatılarak, bu bürokratik yükün zaman kaybına yol açtığı, çiftçiler ile idareler için maliyet doğurduğu ve yatırıma engel olduğu vurgulandı.

Küçük ölçekli çiftçiler için basitleştirilmiş ödeme planı sunulacağı belirtilen açıklamada, çiftçiliği daha cazip hale getirmek için küçük ölçekli çiftçilere yönelik yıllık toptan ödeme miktarının iki kat artırılarak 2500 avroya çıkarılacağı kaydedildi.

Açıklamada, küçük ölçekli çiftçilerin ayrıca belirli çevre kurallarından koşullu olarak muaf tutulacağı ve çevre dostu çiftçiliği ödüllendiren ödemelerden de faydalanabilecekleri ifade edildi.

Sertifikalı organik çiftliklerin bir işlem yapmadan AB fonları için gereken çevresel şartlardan bazılarını karşıladığı kabul edileceğine işaret edilen açıklamada, bunun organik üreticilerin finansmana erişimini kolaylaştıracağı bildirildi.

Açıklamada, çiftçilere yönelik kriz yönetiminin ve acil durumlardaki desteklerin güçlendirileceğine ve basitleştirileceğine dikkat çekildi.

Söz konusu torba yasa teklifinin yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) onayı gerekiyor.

Avrupa ülkelerindeki çiftçiler, özellikle geçen yıl artan üretim maliyetleri karşısında tarımsal ürünlere daha yüksek fiyat ödenmesi talebiyle yoğun protestolar düzenlemişti. Çiftçiler, AB kurumları önünde de şiddetli protestolar gerçekleştirmişti.

Birliğin tarım politikaları, çevre, iklim ve doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri ile Ukrayna ve Rusya gibi ülkelerden gelen ucuz tahıl ürünleri, Avrupa'daki çiftçileri rahatsız eden konular arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB'den Çiftçilere Destek Paketi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liverpool, Arnold’ın yerine yeni sağ bekini buldu Görüşmelerde sona gelindi Liverpool, Arnold'ın yerine yeni sağ bekini buldu! Görüşmelerde sona gelindi
ABD Başkanı Trump: Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırdık ABD Başkanı Trump: Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdık
Galatasaray’dan İstanbul Boğazı’nda rakiplerini kıskandıracak kutlama planı Galatasaray'dan İstanbul Boğazı'nda rakiplerini kıskandıracak kutlama planı
Galatasaray maçında oynayacak mı Uğurcan Çakır resmen açıkladı Galatasaray maçında oynayacak mı? Uğurcan Çakır resmen açıkladı
İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı
Ankara’daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum
Kimyasal madde tankını temizleyen 4 işçi hastanelik oldu Kimyasal madde tankını temizleyen 4 işçi hastanelik oldu
Trump, yeni vergi indirimini “Roket gibi olacağız“ diyerek duyurdu Trump, yeni vergi indirimini "Roket gibi olacağız" diyerek duyurdu
Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Fatih Tekke’yi kızdıran soru: Böyle bir soruyu kabul etmiyorum Fatih Tekke'yi kızdıran soru: Böyle bir soruyu kabul etmiyorum
12 Dev Adam’ın Avrupa Rakipleri Belli Oldu 12 Dev Adam'ın Avrupa Rakipleri Belli Oldu

15:52
DEM Partili Bakırhan, PKK’nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
15:33
Rozet takma törenine Erdoğan’ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi
Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?
13:54
Trump’tan İstanbul’daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye’ye gelebilirim
Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 4’lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj
12:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı
22:59
Vinicius Junior’ın satın aldığı takım şaşırttı
Vinicius Junior'ın satın aldığı takım şaşırttı
22:48
Boğaziçi Üniversitesi’nde göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı
Boğaziçi Üniversitesi'nde göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı
21:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
21:52
Boğaziçi Üniversitesi’nde Nurettin Yıldız’a yumurtalı saldırı
Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız'a yumurtalı saldırı
21:32
Sane yok artık dedirtti Bayern Münih’ten istedikleri inanılmaz
Sane yok artık dedirtti! Bayern Münih'ten istedikleri inanılmaz
21:14
Sadece 92 dakika oynadı Galatasaraylı genç yıldıza Avrupa’dan 2 talip
Sadece 92 dakika oynadı! Galatasaraylı genç yıldıza Avrupa'dan 2 talip
21:02
Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk dış politikasına övgü
Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk dış politikasına övgü
21:02
O pozisyonda ne konuşuldu Süper Lig’de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı
O pozisyonda ne konuşuldu? Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 16:34:47. #7.12#
SON DAKİKA: AB'den Çiftçilere Destek Paketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.