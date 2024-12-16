AB'den Rusya'ya 15. Yaptırım Paketi - Son Dakika
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Ekonomi

AB'den Rusya'ya 15. Yaptırım Paketi

AB, Rusya'nın gölge filosunu hedef alan yeni yaptırımları kabul etti, 54 kişi ve 30 kuruluş listeye eklendi.

16.12.2024 15:16
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Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın gölge filosunu da hedef alan 15'inci yaptırım paketini kabul etti.

AB Konseyi, üye ülkelerin dışişleri bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantısı esnasında Rusya'ya yeni yaptırımlar içeren 15'inci paketin resmen kabul edildiğini açıkladı.

Açıklamada, yeni yaptırım paketinin ekonomik ve bireysel kısıtlayıcı önlemler içerdiği ve Rusya'nın savaşma kabiliyetini daha da zayıflatmayı amaçladığına işaret edildi.

"Bu önlemler, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in gölge filosunu hedef alarak AB yaptırımlarının aşılmasını önlemek, Rusya'nın askeri ve endüstriyel kompleksini zayıflatmak için tasarlandı." ifadesi kullanılan açıklamada, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını zedeleyen veya tehdit eden eylemlerden sorumlu 54 kişi ve 30 tüzel kişinin de yaptırım listesine eklendiği belirtildi.

Açıklamada, Kiev'deki çocuk hastanesine saldırıdan sorumlu askeri birlik, enerji sektöründe önde gelen şirketlerin üst düzey yöneticileri, çocukların kaçırılmasından ve yaptırımların delinmesinden sorumlular ile iki Kuzey Kore üst düzey yetkilisinin yaptırım listesine girdiği bildirildi.

Rusya'ya önemli miktarda gelir sağlayan ham petrol ve petrol ürünlerinin deniz yoluyla taşınmasından sorumlu firmalar ve yeni Rus savunma şirketlerinin de yaptırım listesine dahil edildiği ifade edilen açıklamada, Rusya ordusuna lojistik destek sağlayan önemli bir Rus sivil hava yolu şirketi ile kimya fabrikasının da listelendiği kaydedildi.

Açıklamada, ilk defa Rusya'ya destek amacıyla insansız hava aracı bileşenleri ve mikroelektronik bileşenleri tedarik eden çeşitli Çinli aktörlere seyahat yasağı, varlıkların dondurulması, ekonomik kaynakların kullanıma sunulmamasını içeren tam ve kapsamlı yaptırımlar getirildiği ifade edildi.

52 gemiye yaptırım

AB'nin liman erişim yasağı ve deniz taşımacılığıyla ilgili hizmet sunum yasağını içeren yaptırım listesine de 52 gemi ilave edildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bu önlem, Putin'in petrol fiyat sınırlama mekanizmasını atlatan veya Rusya'nın enerji sektörünü destekleyen gölge filosunun parçası olan tankerleri, Rusya'ya askeri teçhizat taşıyan veya çalınan Ukrayna tahılının nakliyesinde yer alan gemileri de hedef alıyor." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Rusya'nın askeri ve endüstriyel yapısını doğrudan destekleyenleri içeren yaptırım listesine aralarında Çin, Hindistan, İran, Sırbistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden şirketlerin de yer aldığı 32 yeni kuruluş eklendiği, bunların hem sivil hem de askeri olmak üzere çift kullanımlı mallar ile Rusya'ya katkıda bulunabilecek teknolojiler konusunda daha sıkı ihracat kısıtlamalarına tabi tutulacağı belirtildi.

Avrupa şirketlerini Rus firmalarıyla olan davalarda korumaya yönelik adım da atıldığı ifade edilen açıklamada, Rus mahkemeleri tarafından verilen kararların AB'de tanınmasını veya uygulanmasını yasaklama kararı alındığı bildirildi.

Batı ülkelerinin yaptırımlarına karşı Rusya'nın petrol ve malları gizlice taşımak için elverişsiz ve eski tankerlerden oluşan gizli bir gölge filo kurduğu iddia ediliyor. AB bu filoya karşı tedbir almaya çalışıyor.

AB, savaş nedeniyle Rusya'ya, ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uyguluyor.

Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye gönderilmesine yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında yer alıyor. AB'nin yaptırım listesinde 2 bin 300'den fazla kişi ve kurum da yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi AB'den Rusya'ya 15. Yaptırım Paketi - Son Dakika

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