AB'den Stratejik Projelerle Ham Madde Bağımsızlığı - Son Dakika
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Ekonomi

AB'den Stratejik Projelerle Ham Madde Bağımsızlığı

04.06.2025 16:12
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AB, dışa bağımlılığı azaltmak için 13 stratejik proje belirledi. Yatırım ihtiyacı 5,5 milyar avro.

Avrupa Birliği'nce (AB), kritik ham maddelerde dışa bağımlılığı azaltmak ve bunlara erişimi güvence altına almak üzere üçüncü ülkelerde destek sunulacak 13 stratejik proje seçildi.

AB Komisyonu, dış ülkeler ve deniz aşırı bölgelerden ham madde tedarikine yönelik 13 stratejik projeyi içeren liste hazırlandığını açıkladı.

Stratejik projelerin AB'nin ham maddelerde tedarik kaynaklarını çeşitlendireceğine ve ekonomik güvenliği artıracağına işaret edilen açıklamada, projelerin üçüncü ülkelerde yerel değer ortaya koymak üzere tasarlandığı kaydedildi.

Açıklamada, yeni girişimin mart ayında kabul edilen 47 stratejik projeyi içeren listeyi tamamlamak üzere tasarlandığı belirtilerek, toplamda 60 stratejik projenin AB'nin özellikle elektrikli ulaşım, yenilenebilir enerji, savunma ve havacılık gibi sektörlerinin rekabet gücüne katkıda bulunacağına dikkat çekildi.

Son seçilen 13 projenin Kanada, Grönland, Kazakistan, Norveç, Sırbistan, Ukrayna, Zambiya, Yeni Kaledonya, Brezilya, Madagaskar, Malavi, Güney Afrika ve Birleşik Krallık'ta yer aldığına işaret edilen açıklamada, projelerden 10'unun, lityum, nikel, kobalt, manganez ve grafit gibi elektrikli araç, batarya ve batarya depolama için gerekli olan stratejik ham maddelerle ilgili olduğu belirtildi.

Açıklamada, iki projenin, yenilenebilir enerji teknolojileri, elektrikli ulaşım, rüzgar türbinleri veya elektrik motorlarında kullanılan yüksek performanslı mıknatısların üretiminde önemli bir rol oynayan nadir toprak elementlerinin çıkarılmasını kapsadığı, bakır ile birlikte otomotiv, yenilenebilir enerji, havacılık ve savunma sektörlerinde kullanılan tungsten ve borun da projeler arasında yer aldığı kaydedildi.

Projelerin faaliyete geçmesi için 5,5 milyar avroluk sermaye yatırımına ihtiyaç duyuluyor

Projelerin, finansmana erişimin kolaylaştırılması ile Komisyon, üye ülkeler ve finans kuruluşları tarafından koordineli desteklerden faydalanacağı belirtilen açıklamada, projelerin geliştirilmesini sağlamak için ilgili üçüncü ülkelerle işbirliğinin de güçlendirileceği ifade edildi.

Açıklamada, AB dışındaki 13 stratejik projenin faaliyete geçmesi için toplam 5,5 milyar avroluk sermaye yatırımına ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Bu arada AB, sanayisinin ihtiyaç duyduğu kritik ham maddelerde dışa bağımlılığı azaltmak için yerel üretimi artırmayı ve aşırı bağımlı olunan ülkelerden ithalatı kısıtlamayı içeren Kritik Ham Maddeler Yasasını hazırlamıştı. Yasa ile AB, 2030'a kadar stratejik ham madde ihtiyacının yüzde 10'unu çıkarmayı, yüzde 40'ını işlemeyi ve yüzde 25'ini de geri dönüştürmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Enerji, Finans, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB'den Stratejik Projelerle Ham Madde Bağımsızlığı - Son Dakika

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