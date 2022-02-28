AB'den Ukrayna'ya 90 milyon avro acil yardım - Son Dakika
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AB'den Ukrayna'ya 90 milyon avro acil yardım

28.02.2022 15:30
AB'den Ukrayna'ya 90 milyon avro acil yardım

Avrupa Birliği (AB), Rusya'yla savaşan Ukrayna'ya 90 milyon avroluk acil insani yardım sağlanacağını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'yla savaşan Ukrayna'ya 90 milyon avroluk acil insani yardım sağlanacağını duyurdu.

AB Komisyonu, Ukrayna'da insani durumun kötüleştiğini ve ülkeye acil yardım gönderileceğini açıkladı.

Açıklamada, Ukrayna'da savaştan etkilenen sivillere destek sağlamak için acil yardım programlarına ilave 90 milyon avro kaynak sağlandığı bildirildi.

Söz konu su kaynakla Ukraynalıların yiyecek, su, sağlık ve barınak gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olunacağına işaret edilen açıklamada, AB'nin Ukrayna'nın komşu ülkeleriyle sürekli temas halinde olduğu ve daha fazla yardım sağlayabileceği kaydedildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden Polonya, Macaristan, Romanya, Moldova ve Slovakya'ya çok sayıda kişi sığındı.

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Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, 112, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB'den Ukrayna'ya 90 milyon avro acil yardım - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB'den Ukrayna'ya 90 milyon avro acil yardım - Son Dakika
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