AB'den yeni mali kriz uyarısı - Son Dakika
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AB'den yeni mali kriz uyarısı

16.05.2022 22:00
AB'den yeni mali kriz uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, son haftalarda finansal piyasalarda hisse fiyatlarında hızlı bir düşüş ve kripto para birimlerinde olağanüstü bir değer kaybı yaşandığına işaret ederek, bu durumun, yeni bir mali krizi...

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, son haftalarda finansal piyasalarda hisse fiyatlarında hızlı bir düşüş ve kripto para birimlerinde olağanüstü bir değer kaybı yaşandığına işaret ederek, bu durumun, yeni bir mali krizi tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Borrell, Rusya- Ukrayna Savaşı ve bunun küresel ekonomiye etkileri hakkında blog yazısı yayımladı.

AB'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile yakın ekonomik bağları olduğunu anımsatan Borrell, savaşın olumsuz ekonomik sonuçlarını AB'nin de hissettiğini belirtti.

Borrell, savaş nedeniyle gıda, enerji ve başlıca emtia fiyatlarının baskısıyla enflasyonda sert bir artış yaşandığını anımsattı.

Enflasyonun, salgının ardından ekonomik toparlanmanın neden olduğu artan talep ve değer zincirinde devam eden kesintiler sonucunda 2021 boyunca yüksek seyrettiğini anımsatan Borrell, savaşın enflasyon artışını hızlandırdığını dile getirdi.

Josep Borrell, enflasyonun en yoksulları ve zayıfları daha fazla etkilediğini, dünya çapında eşitsizlikleri de artırdığını bildirdi.

"Son haftalarda finansal piyasalarda hisse fiyatlarında hızlı bir düşüş ve kripto para birimlerinde olağanüstü bir değer kaybı gözlemledik." diyen Borrell, bu durumun yeni bir mali krizi tetikleyebileceğine dikkati çekti.

Borrell, bu durumda uluslararası sermayenin finans alanında yüksek riskli yatırımlardan çıkarak ABD gibi daha güvenli yerlere yöneleceğini savundu.

Söz konusu riskin gerçekleşmeye başladığını belirten Borrell, son dönemde dolar kurunun hızla yükseldiğini, bunun para birimi değer kaybeden ülkelerde enflasyonu daha fazla beslediğini aktardı.

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Avrupa Birliği, Ukrayna, Kripto, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB'den yeni mali kriz uyarısı - Son Dakika


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