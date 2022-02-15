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AB dördüncü çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü - Son Dakika

AB dördüncü çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü

15.02.2022 13:33
AB dördüncü çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü

Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, Kovid-19 salgınının hız kazandığı 2021'in son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 büyüme kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, Kovid-19 salgınının hız kazandığı 2021'in son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 büyüme kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2021 yılı dördüncü çeyrek büyüme oranlarına ilişkin son verileri yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2021'in dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla da yüzde 4,6 yükseldi.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, söz konusu dönemde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4, 2020'nin dördüncü çeyreğine göre de yüzde 4,8 arttı.

AB ve Avro Bölgesi ekonomisi, 2021 yılı genelinde ise yüzde 5,2 büyüdü.

GSYH, dördüncü çeyrekte önceki çeyreğe göre Almanya'da 0,7 gerilerken, İtalya'da yüzde 0,6, Fransa'da yüzde 0,7 ve İspanya'da yüzde 2 yükseldi.

Büyüme oranı önceki yılın aynı dönemine kıyasla Almanya'da yüzde 1,4, Fransa'da 5,4, İtalya'da 6,4 ve İspanya'da yüzde 5,2 oldu.

AB ve Avro Bölgesi'nde istihdam ise 2021'in dördüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,5, 2020'nin son çeyreğine göre de yüzde 2,1 arttı.

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Avrupa Birliği, Gayrisafi, İspanya, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB dördüncü çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü - Son Dakika Ekonomi


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