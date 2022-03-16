AB, Endonezya ve Hindistan'dan ithal çeliğe ilave vergi getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

AB, Endonezya ve Hindistan'dan ithal çeliğe ilave vergi getirdi

16.03.2022 15:43
AB, Endonezya ve Hindistan'dan ithal çeliğe ilave vergi getirdi

Avrupa Birliği (AB), Endonezya ve Hindistan'dan ithal edilen soğuk haddelenmiş yassı çelik ürünlere ilave gümrük vergisi getirdi.

Avrupa Birliği (AB), Endonezya ve Hindistan'dan ithal edilen soğuk haddelenmiş yassı çelik ürünlere ilave gümrük vergisi getirdi.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, sağlanan sübvansiyonlar nedeniyle Endonezya ve Hindistan'dan AB ülkelerine ithal edilen soğuk haddelenmiş yassı çelik mamullere ilave gümrük vergisi konulması kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu sübvansiyona karşı vergilerin Hindistan için yüzde 7,5, Endonezya için ise yüzde 21 oranında belirlendiğine işaret edildi.

Endonezya'nın önemli ham maddelere ticareti bozan ihracat kısıtlamaları uyguladığı belirtilen açıklamada, ülkenin ayrıca Çin'den sağladığı tercihli finansmanla söz konusu sektörü desteklediği kaydedildi.

Açıklamada, AB'nin ilave gümrük vergisi önlemini almaması halinde inşaat, enerji, altyapı, tüketim ürünleri ve araçlar için gerekli paslanmaz çelik soğuk haddelenmiş yassı ürünleri üretme kabiliyetini kaybedeceğine dikkat çekildi.

YORUMLAR
500
AB, İspanya ve Çekya'da yoğun enerji tüketen şirketleri destekleme programlarını onayladı AB, İspanya ve Çekya'da yoğun enerji tüketen şirketleri destekleme programlarını onayladı Son dakika haberleri! Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Caferoviç Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi Son dakika haberleri! Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Caferoviç Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi

Avrupa Birliği, Endonezya, India, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB, Endonezya ve Hindistan'dan ithal çeliğe ilave vergi getirdi - Son Dakika


Son Dakika
14:14 Hem tedavi ettiler hem de protesto: Doktora saldıran uzman çavuş böyle taburcu edildi
15:39 Bekir Bozdağ: İyi hal indirimi toplumda infiale yol açıyor, benim de vicdanım rahatsız
15:35 Burak Elmas'tan kritik karşılaşma öncesi bomba iddia: Bir sonraki seçim için bile lobi yapıyorlar
15:33 Esra Erol'un programında tanışıp evlenmişlerdi! Ceyda Kırıcı ve Mustafa Tuncay çiftinin bebekleri oldu
15:30 Ehliyetini yenilemeyenlere para cezası uygulanacak! Son gün 31 Aralık
15:27 Gece yarısı eve giden kız, sevgilisini başka kadınla yatakta cinsel ilişkiye girerken bastı
15:27 Kardeş kavgası kanlı bitti! Biri hastanede, diğeri gözaltında
15:26 Ukrayna'da feci kaza! Sivilleri tahliye eden araçlar çarpıştı: 7 ölü, 9 yaralı
15:26 Film gibi bir kaçış hikayesi: Zelenski'nin benzerini, Putin'in benzeri ile Kim Jong-Un'un benzeri kurtardı!
15:24 Rusya 140 milyar dolarlık altın rezervini elden çıkartabilir mi? Akıllara Türkiye-İran örneği geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 15:52:46. #1.13#
SON DAKİKA: AB, Endonezya ve Hindistan'dan ithal çeliğe ilave vergi getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement