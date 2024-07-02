AB, genetiği değiştirilmiş mısırın kullanımına izin verdi

Ekonomi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, genetiği değiştirilmiş mısırın gıda ve hayvan yemi olarak kullanılmasına izin verdi.

AB Komisyonu, genetiği değiştirilmiş iki mısır mahsulüne izin verildiğini, genetiği değiştirilmiş başka bir mısır türünün de gıda ve hayvan yemi amaçlı kullanım izninin yenilendiğini açıkladı.

Açıklamada, Komisyon'un izin kararları ile genetiği değiştirilmiş mısır türlerinin yalnızca gıda ve hayvan yemi olarak kullanılmak üzere ithal edilebileceği, bunların AB'de yetiştirilmesine ise izin verilmediği kaydedildi.

Onay alan mısır türlerinin, insan ve hayvan sağlığı ile çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlayan kapsamlı ve sıkı bir değerlendirme prosedüründen geçtiği ifade edilen açıklamada, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin de genetiği değiştirilmiş mısırın geleneksel muadilleri kadar güvenli olduğu sonucuna varan olumlu bir bilimsel değerlendirme yaptığı anımsatıldı.

Açıklamada, mısır türlerine verilen izinlerin 10 yıl süreyle geçerli olacağı, genetiği değiştirilmiş mısırdan üretilen her türlü ürünün ise AB'nin katı etiketleme ve takip kurallarına tabi tutulacağı belirtildi.