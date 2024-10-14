AB, Litvanya'ya 180 Milyon Avro Destek Verdi

Ekonomi

Avrupa Birliği (AB), Litvanya'nın yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin depolanması planına 180 milyon avro kamu desteği sağlamasına onay verdi.

AB Komisyonu, Litvanya'nın net sıfır ekonomiye geçişini desteklemek için elektrik depolama sistemi kurulumuna kamu yardımı vermesini içeren planın kabul edildiğini açıkladı.

Litvanya'nın, Yeşil Mutabakat Sanayi Planı doğrultusunda elektrik depolama teknolojilerine 180 milyon avro destek vereceği belirtilen açıklamada, bunun yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin sisteme sorunsuz bir şekilde entegre edilmesini sağlayacağı ve ülkenin enerji güvenliğini artıracağı kaydedildi.

Açıklamada, kamu yardımının 2025 sonuna kadar en az 1200 megavatsaat yeni elektrik depolama kapasitesinin inşasını desteklemek üzere doğrudan hibeler şeklinde sunulacağı, desteklenecek projelerin rekabetçi bir ihale süreciyle belirleneceği belirtildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi, AB Komisyonunun görev alanına giriyor.

Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda AB'den onay alarak kullanabiliyor.