AB, Meta Hakkında Soruşturma Başlattı - Son Dakika
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Ekonomi

AB, Meta Hakkında Soruşturma Başlattı

AB, Meta Hakkında Soruşturma Başlattı

Avrupa Birliği (AB), Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta hakkında, platformlarında yanıltıcı reklam ve dezenformasyonla mücadele gibi alanlarda Birlik kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. AB Komisyonu, Meta'nın, AB Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal edip etmediğini belirlemek üzere resmi soruşturma başlatıldığını duyurdu. Şirketin hizmetlerdeki yasa dışı içeriğin işaretlenmesine ve şikayetine yönelik mekanizmalarının AB kurallarına uygun olmadığı, Meta'nın, araştırmacıların kamuya açık verilere erişimini sağlamakta da yetersiz kaldığı kaydedildi.

30.04.2024 14:36  Güncelleme: 14:38
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Avrupa Birliği (AB), Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta hakkında, platformlarında yanıltıcı reklam ve dezenformasyonla mücadele gibi alanlarda Birlik kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

AB Komisyonu, Meta'nın, AB Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal edip etmediğini belirlemek üzere resmi soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Şüphelenilen ihlaller, Meta'nın yanıltıcı reklamlara ve hizmetlerindeki siyasi içeriğe ilişkin politikalarını ve uygulamalarını kapsamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Meta'nın yaklaşan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesinde etkili bir seçim gözlem sistemi kurmadığı vurgulanan açıklamada, şirketin hizmetlerdeki yasa dışı içeriğin işaretlenmesine ve şikayetine yönelik mekanizmalarının AB kurallarına uygun olmadığı, Meta'nın, araştırmacıların kamuya açık verilere erişimini sağlamakta da yetersiz kaldığı kaydedildi.

Komisyonun ek bilgi ve kanıt toplamaya devam edeceği ifade edilen açıklamada, bu aşamadan sonra Meta'nın söz konusu alanlarda aldığı önlemlere ilişkin bilgi sunması gerektiği kaydedildi.

AB'nin yürürlüğe giren yasası kapsamında büyük dijital platformlar katı kurallara tabi bulunuyor. AB, kural ihlalinde bulunan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına varacak para cezaları uygulayabiliyor.

AP seçimleri 6-9 Haziran 2024'te yapılacak.

AB, dijital platformlardan, seçimler öncesinde yalan haber ve dezenformasyonla mücadele alanlarında adım atmalarını bekliyor.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Instagram, Facebook, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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