AB, nadir toprak elementlerinde Çin'e bağımlılıktan kurtulmak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

AB, nadir toprak elementlerinde Çin'e bağımlılıktan kurtulmak istiyor

10.10.2022 13:22
AB, nadir toprak elementlerinde Çin'e bağımlılıktan kurtulmak istiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, petrol ve gazda Rusya'ya olan bağımlılığın bir benzerinin nadir toprak elementlerinde Çin'le yaşanmaması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, petrol ve gazda Rusya'ya olan bağımlılığın bir benzerinin nadir toprak elementlerinde Çin'le yaşanmaması gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, Estonya'da düzenlenen Tallin Dijital Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Avrupa'nın fiziksel altyapısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan von der Leyen, "Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotaj eylemleri, kritik altyapımızın ne kadar savunmasız olduğunu göstermiştir." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, boru hatları ve su altı kablolarının Avrupa'yı dünyaya bağladığını anımsatarak, "Bunlar, finansal piyasaların ve küresel ticaretin can damarlarıdır." dedi.

"Dünya ekonomisinin can damarlarını daha iyi korumamız gerekiyor"

Deniz altındaki fiber optik kabloların küresel internet trafiğinin yüzde 99'unu taşıdığını ifade eden von der Leyen, "Modern Avrupa tarihinde ilk kez bu altyapı hedef haline geldi. Dünya ekonomisinin can damarlarını daha iyi korumamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, kritik altyapıya yönelik saldırılara karşı daha iyi hazırlık yapmaları gerektiğine işaret etti.

"Altyapımıza stres testi yapmalıyız"

"Altyapımıza stres testi yapmalıyız" diyen von der Leyen, altyapının zayıf noktalarını ve alınacak tedbirleri belirlemeleri gerektiğini kaydetti.

Von der Leyen, enerji, dijital ve elektrik altyapısı gibi diğer yüksek riskli sektörlerde stres testleri yapmak için üye ülkelerle birlikte çalışacaklarını söyledi.

Nadir elementler

Avrupa'nın güneş ve rüzgar gibi çeşitli yenilenebilir kaynaklardan ürettiği her kilovatsaat elektriğin iklim ve enerji bağımsızlığı için olumlu olduğunu ifade eden von der Leyen, yenilenebilir kaynakların genellikle kıt ham maddelere bağlı olduğunu vurguladı.

"Avrupa'nın nadir toprak elementlerine olan talebi 2030 yılına kadar 5 kat artacak" diyen von der Leyen, Çin'in nadir toprak elementi pazarına hakim olduğunu söyledi.

Von der Leyen, petrol ve gazda Rusya'ya olan bağımlılığın bir benzerinin nadir toprak elementlerinde Çin'le yaşanmaması gerektiğine işaret ederek, "Çin'le aynı bağımlılığa düşmekten kaçınmalıyız." dedi.

Bu nedenle "Avrupa Kritik Hammaddeler Yasası" üzerinde çalıştıklarını bildiren von der Leyen, bu alandaki tedarik zincirlerini güvenilir ortaklarla çeşitlendirmeyi planladıklarını kaydetti.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... AB ve NATO'dan Rusya'nın saldırılarına kınama Son dakika haber... AB ve NATO'dan Rusya'nın saldırılarına kınama AB, Ukrayna'ya füze saldırıları sonrası Rusya sınırından mesaj gönderdi AB, Ukrayna'ya füze saldırıları sonrası Rusya sınırından mesaj gönderdi Son dakika haber: AB, Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırılarını kınadı Son dakika haber: AB, Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırılarını kınadı
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, nadir toprak elementlerinde Çin'e bağımlılıktan kurtulmak istiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:05 Rus hava saldırısı uyarısından sonra sahaya çıkan Ukrayna futbol takımlarına imzalatılan belge ortaya çıktı
17:54 TOKİ arsa satış başvuruları başladı! İşte il il tam liste
17:51 Yunanistan'da muhalefet lideri Avrupa'ya çağrıda bulundu: Avrupa stratejisini değiştirmeli, Türkiye'ye silah satmayı bırakmalı
17:42 Türkiye ve Mısır arasında başlayan görüşmelerde ipler gerildi! Resmen Yunanistan'ın tarafını seçtiler
17:26 Hırsız tilki, ağzında kazla böyle kaçtı! O anlar evin kamerasına yansıdı
17:21 Manchester City'de top koşturan Haaland'ın yaptığı diyet duyanları şaşkına çevirdi! Kalp ve karaciğer yiyor
17:06 Putin'in açıklamasından sonra Ukrayna'ya yönelen Çeçen güçlerinin videosu Rus propaganda kanallarında dolaşmaya başladı
17:00 Yeni haftaya düşüşle başlayan altın, bin liranın altına geriledi!
16:59 Yalı Çapkı dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu iç çamaşırsız pozuyla beğeni topladı
16:36 Kabine Toplantısı başladı, 3 önemli konu masaya yatırılıyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 18:40:52. #1.13#
SON DAKİKA: AB, nadir toprak elementlerinde Çin'e bağımlılıktan kurtulmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement