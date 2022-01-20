Üye Girişi
AB'nin enerji dönüşümüne yıllık 360 milyar avro yatırım gerekiyor - Son Dakika

AB'nin enerji dönüşümüne yıllık 360 milyar avro yatırım gerekiyor

20.01.2022 14:56
AB'nin enerji dönüşümüne yıllık 360 milyar avro yatırım gerekiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın, enerji sistemini dönüştürmek için her yıl 360 milyar avroluk ilave yatırım yapması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın, enerji sistemini dönüştürmek için her yıl 360 milyar avroluk ilave yatırım yapması gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) çevrim içi düzenlenen "2022 Davos Gündemi" toplantısında konuşma yaptı.

Kovid-19 salgınının henüz sona ermediğini anımsatan von der Leyen, aşılar sayesinde virüse karşı 2 yıl öncesine kıyasla daha hazırlıklı bir durumda olunduğunu belirtti.

Von der Leyen, Avrupalılara şimdiye kadar 1,2 milyar doz aşı tedarik ettiklerini anımsatarak, AB ülkelerindeki yetişkin nüfusun yüzde 80'den fazlasının çift doz aşı olduğunu bildirdi.

Salgın boyunca Avrupa'nın aşı ihracatına devam ettiğini belirten von der Leyen, "Avrupa'da üretilen 1,6 milyar doz aşı 150 ülkeye gönderildi. Avrupa'da her ay 300 milyon dozdan fazla aşı üretimi gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

Von der Leyen, Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde 2050 yılına kadar kıtayı iklim dostu bir hale getirmeyi amaçladıklarını aktararak, "Avrupa'nın, enerji sistemini dönüştürmek için her yıl 360 milyar avroluk ek yatırım yapması gerekiyor." dedi.

Bu rakamın yüksek olduğunu vurgulayan von der Leyen, enerji alanındaki yeşil ve çevre dostu yatırımlara özel sektörün de katkıda bulunmasının önemine işaret etti.

"Doğal gaz krizi temiz enerjiye geçişi hızlandırmaya yardımcı olmalı"

Ursula Von der Leyen, günümüzde bir doğal gaz krizi yaşandığını hatırlatarak, enerji konusunda geçmişe kıyasla çok daha fazla seçenek bulunduğunu kaydetti.

1970'lerdeki petrol krizi sırasında küresel çapta elektrik üretiminin sadece yüzde 1'inin yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını hatırlatan von der Leyen, bugün yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretim oranının üçte bir seviyesine kadar çıktığını söyledi.

Von der Leyen, "Bugün fosil yakıttan temiz enerji sistemine geçiş yapmak için ihtiyaç duyduğumuz teknolojilere sahibiz." dedi.

Kısa vadede doğal gaz krizinin hanelere ve işletmelere olan etkilerinin ele alınması gerektiğini belirten von der Leyen, "Temel olarak bugünün doğal gaz krizi temiz enerjiye geçişi hızlandırmaya yardımcı olmalı ve enerji piyasamızı daha entegre hale getirmek için ihtiyaç duyduğumuz ivmeyi sağlamalıdır." diye konuştu.

"(Çip) Bu teknolojinin geliştirilmesi, üretimi ve kullanımında Avrupa'nın rolünü artırmamız gerekiyor"

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, yarı iletkenlerin kritik bir sektör olduğunu vurgulayarak, "Çiplere olan talep hızla artıyor. Bugün sadece bilgisayarlarımız ve akıllı telefonlarımızda değil, arabalarımızda, evlerimizin ısıtma sistemlerinde, hastanelerimizde, hayat kurtaran cihazlarda da mikroçipler var." dedi.

Çipsiz bir dijital hayatın mümkün olmadığını belirten von der Leyen, "Avrupa'nın çip ihtiyacı önümüzdeki 10 yılda ikiye katlanacak. Bu nedenle bu önemli teknolojinin geliştirilmesi, üretimi ve kullanımı konusunda Avrupa'nın rolünü artırmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'nın halihazırda küresel yarı iletkendeki pazar payının yüzde 10 olduğunu ve tedarikin birkaç üreticiden sağlandığını bildiren von der Leyen, "Bu derecedeki bir bağımlılığı ve belirsizliği karşılamaya gücümüz yetmez." dedi.

Von der Leyen, 2030 yılına kadar dünya mikroçip üretiminin yüzde 20'sinin Avrupa'da olmasını amaçladıklarını belirterek, "Kaybedecek zamanımız yok. Bu nedenle şubat ayı başlarında Avrupa Çip Yasası teklifini duyuracağız." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB'nin enerji dönüşümüne yıllık 360 milyar avro yatırım gerekiyor - Son Dakika Ekonomi


Dünya bu olayı konuşuyor! Yanardağdan kaçıp tsunamiye yakalandı, 27 saat yüzerek hayatta kaldı Dünya bu olayı konuşuyor! Yanardağdan kaçıp tsunamiye yakalandı, 27 saat yüzerek hayatta kaldı         
15:00
Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi         
14:42
Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler         
14:33
Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz         
14:11
TÜİK Başkanı "Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum" dedi! Kılıçdaroğlu: 84 milyonun ahını aldınız TÜİK Başkanı "Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum" dedi! Kılıçdaroğlu: 84 milyonun ahını aldınız         
13:28
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge için net tarih: Mayısta Meclis'te Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge için net tarih: Mayısta Meclis'te         
12:14
Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti         
11:36
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti         
09:56
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi         
08:24

Son Dakika Haberleri
14:58 CHP'den rüşvet alırken suçüstü yakalanan Bilecik Belediye Başkanı'nın danışmanı hakkında ilk açıklama: Soruşturma sürüyor
14:41 Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi
14:40 Merkez'in faiz kararına ekonomistler ne dedi: Bu ay Nas hükmü yok mu?
14:34 2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi
14:33 Demet Özdemir ile Kerem Bürsin'den yeni dizi müjdesi! Disney için bir araya geliyorlar
14:32 Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler
14:27 Asgari ücreti kabul etmeyen işverenler, çalışanlarından 1000 lira para istiyor!
14:23 HDP'den muhalefete "Semra Güzel" tepkisi: İktidarın oyunlarına çanak tutuluyor
14:12 Merkez Bankası'nın sabit faiz kararı, dolar/TL'ye nasıl yansıdı? İşte son rakamlar
14:10 Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 15:10:34. #1.12#
SON DAKİKA: AB'nin enerji dönüşümüne yıllık 360 milyar avro yatırım gerekiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement