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AB'nin enerji tüketimi azaldı

Avrupa Birliği'nin (AB), geçen yıl enerji tüketimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,1 azaldı. AB'nin 2022 yılında öncelikli enerji tüketimi 1 milyar 257 milyon ton petrol eş değerine düştü. AB, 2030 yılına kadar toplam enerji tüketimini 992,5 milyon ton petrol eş değerine düşürme hedefine yaklaşıyor.

AB\'nin enerji tüketimi azaldı
21.12.2023 - 17:45,
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Avrupa Birliği'nin (AB), geçen yıl enerji tüketiminin bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,1 azaldığı bildirildi.

Eurostat'tan yapılan açıklamada, AB'de öncelikli enerji tüketiminin 2022 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,1 azalarak 1 milyar 257 milyon ton petrol eş değerinde kaydedildiği belirtildi.

AB, son verilere göre 2030 yılı itibariyle toplam öncelikli enerji tüketimini 992,5 milyon ton petrol eş değerine düşürmek yönündeki hedefine yaklaştığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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