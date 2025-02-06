AB, Shein'den Bilgi Talep Etti - Son Dakika
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Ekonomi

AB, Shein'den Bilgi Talep Etti

AB, Shein'den yasadışı ürünler ve veri koruma konularında bilgi istedi.

06.02.2025 17:21
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Avrupa Birliği (AB), online alışveriş sitesi Shein'den yasa dışı ürün satışlarına karşı alınan önlemlere ilişkin bilgi talebinde bulundu.

AB Komisyonu, Çin'de kurulan ve giyim üzerine yoğunlaşan e-ticaret şirketi Shein'e, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında resmi bilgi talebi gönderildiğini duyurdu.

Açıklamada, "AB Komisyonu, Shein'den pazaryerinde yasa dışı içerik ve malların varlığıyla bağlantılı riskler, tavsiye sistemlerinin şeffaflığı ve araştırmacıların verilere erişimi hakkında dahili belgeler ve ayrıntılı bilgiler sunmasını talep ediyor." ifadesi yer aldı.

Shein'den kullanıcıların kişisel verilerinin korunmasına ilişkin de ayrıntılı bilgi istendiğine dikkat çekilen açıklamada, tüketiciyi koruma ve kamu sağlığıyla ilgili riskleri azaltmak için alınan önlemler konusunda da bilgi talep edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Shein'in 27 Şubat'a kadar gerekli bilgileri sağlaması gerektiği, AB Komisyonu'nun bir sonraki adımı, alacağı yanıta göre değerlendireceği belirtildi.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ve dijital platformların Birlik kurallarına uyması gerekiyor. AB, kurallarını ihlal eden firmalara yüksek para cezası uygulayabiliyor.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Alışveriş, Teknoloji, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

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