AB, Sınırda Karbon Vergisinde Muafiyet Değerlendiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

AB, Sınırda Karbon Vergisinde Muafiyet Değerlendiriyor

AB, sınırda karbon vergisi kapsamındaki şirketlerin %80'ini muaf tutmayı planlıyor.

06.02.2025 18:16
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu İklim, Net Sıfır, Temiz Büyüme ve Vergiden Sorumlu Üyesi Wopke Hoekstra, sınırda karbon vergisi kapsamına girmesi öngörülen şirketlerin yüzde 80'ini bundan muaf tutmayı değerlendirdiklerini söyledi.

Hoekstra, Brüksel'de mevcut durumda geçiş aşamasında olan ve 2026 başında tam olarak yürürlüğe girmesi öngörülen, AB'nin kendi ürünleri için ödenen karbon fiyatı ile ithal mallar için ödenen karbon fiyatını eşitlemeye yönelik Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) hakkında açıklamalarda bulundu.

Sınırda karbon vergisi kapsamındaki emisyonların neredeyse tamamının ilgili şirketlerin sadece yüzde 20'si tarafından üretildiğini belirlediklerini anlatan Hoekstra, AB'nin CBAM'i en büyük ithalatçılarla sınırlamayı değerlendirdiğini ifade etti.

Hoekstra, AB'de bürokrasiyi azaltma ve üretkenliği artırma çabalarının bir parçası olarak, çoğu işletmeyi CBAM uyum sürecinden ve maliyetlerden kurtarmak istediklerini anlattı.

Karbon yoğun sektörler olan çimento, demir-çelik, alüminyum, gübre, elektrik ve hidrojen ithalatına uygulanacak CBAM kapsamında, bu aşamada AB ithalatçılarının ürünlerin hacmini ve üretim sırasında ortaya çıkan sera gazı emisyon miktarını raporlaması gerekiyor.

AB, halihazırda 2026'da başlaması planlanan nihai döneme yönelik metodolojiyi geliştirmek için bilgi toplamaya ve çalışmalar yapmaya devam ediyor.

2026'dan itibaren ise ithalatçıların ürünlerinin sera gazlarına karşılık gelen sayıda CBAM sertifikası satın alıp teslim etmesi gerekecek. AB ile denk seviyede karbon fiyat mekanizmasına sahip olunması durumunda ise fark ödenmeden AB'ye ihracat yapabilecek.

AB'nin CBAM uygulaması başta ABD ve Hindistan gibi ülkeler tarafından sert biçimde eleştiriliyor.

???????Öte yandan, AB'deki şirketler, Birliğin sürdürülebilirlik ve çevre politikalarını karmaşık ve maliyetli buluyor.

AB Komisyonu, son dönemde iş ortamını geliştirmek ve AB'yi daha rekabetçi hale getirmek için çeşitli politikaların basitleştirilmesini içeren bir paket üzerinde çalışıyor. CBAM'de yapılacak değişiklik teklifinin de bu pakete dahil edilebileceği düşünüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Politika, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, Sınırda Karbon Vergisinde Muafiyet Değerlendiriyor - Son Dakika

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