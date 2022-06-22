AB, ticaret anlaşmalarına "çevre" ve "çalışma standardı" şartı getirecek - Son Dakika
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AB, ticaret anlaşmalarına "çevre" ve "çalışma standardı" şartı getirecek

22.06.2022 16:04
AB, ticaret anlaşmalarına "çevre" ve "çalışma standardı" şartı getirecek

Avrupa Birliği (AB), üçünü ülkelerle yapacağı ticaret anlaşmalarına "çevre" ve "çalışma standardı" konularında şartlar getirmeye, bunlara uymayanlara yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.

Avrupa Birliği (AB), üçünü ülkelerle yapacağı ticaret anlaşmalarına "çevre" ve "çalışma standardı" konularında şartlar getirmeye, bunlara uymayanlara yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, ticari ortaklıkların geleceği konusunda hazırladıkları plana ilişkin Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

Ticareti daha sürdürülebilir bir hale getirmek istediklerine işaret eden Dombrovskis, ticaret anlaşmalarının AB'nin nüfuzunu, ekonomik büyümesini ve kalkınmasını artırdığını söyledi.

Dombrovskis, "Ticaret anlaşmalarını pozitif değişimin daha büyük bir itici gücü haline getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Ticaret anlaşmalarındaki şartların uygulanmasını daha güçlü hale getireceklerine işaret eden Dombrovskis, "Anlaşmalardaki çalışma ve iklim taahhütleri yerine getirilmezse yaptırımlara başvuracağız." İfadesini kullandı.

AB'nin son yıllarda yaptığı ticaret anlaşmalarında çalışma ve çevre standartları konularında bölümler yer alıyor. Ancak bu konulardaki anlaşmazlıklar müzakere ile çözülmeye çalışılıyor.

AB Komisyonunun teklifi, söz konusu anlaşmazlıkların giderilememesi halinde son çare olarak yaptırımın devreye girmesini içeriyor.

Bu çerçevede Paris İklim Anlaşması veya Uluslararası Çalışma Örgütü'nün temel ilkelerinin ihlali sonucunda yaptırım uygulanması söz konusu olacak.

Öte yandan, AB üyesi 27 ülke adına ticaret anlaşması yapma yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Brüksel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, ticaret anlaşmalarına 'çevre' ve 'çalışma standardı' şartı getirecek - Son Dakika

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