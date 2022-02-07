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AB, yüksek enflasyonun beklentilerden uzun süreceğini öngörüyor - Son Dakika

AB, yüksek enflasyonun beklentilerden uzun süreceğini öngörüyor

07.02.2022 17:43
AB, yüksek enflasyonun beklentilerden uzun süreceğini öngörüyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, enflasyondaki artışın temel sebebinin enerji fiyatlarındaki yükseliş olduğunu, enflasyonun geçmişteki beklentilerinden daha uzun süre yüksek seyretmesini öngördüklerini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, enflasyondaki artışın temel sebebinin enerji fiyatlarındaki yükseliş olduğunu, enflasyonun geçmişteki beklentilerinden daha uzun süre yüksek seyretmesini öngördüklerini söyledi.

Dombrovskis, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesinin "Parasal Diyalog" başlıklı oturumunda konuştu.

Avrupa'da geçen yıl ekonomik toparlanmasının güçlü biçimde gerçekleştiğini ifade eden Dombrovskis, AB Gayrisafi Yurt içi Hasılasının (GSYH) Kovid-19 kiriz öncesindeki seviyelere geri döndüğünü anlattı.

Dombrovskis, salgının durumunun son haftalarda hızla kötüleştiğine işaret ederek, bunun yılın ilk çeyreğindeki ekonomik aktiviteyi olumsuz etkilemesini beklediklerini belirtti.

Ekonomilerinin küresel arz ve talep dalgalanmalarına ayak uydurmaya çalıştığını anlatan Dombrovskis, ürün kıtlığının üretim ve fiyatlar üzerinde baskıya neden olduğunu vurguladı.

Dombrovskis, enerji fiyatlarındaki artıştan endişe duyduklarına dikkati çekerek, "Enerjideki fiyat artışları aynı zamanda enflasyondaki güçlü artışın da temel itici gücü durumunda." diye konuştu.

Enflasyonun insanların alım güçlerini olumsuz etkilediğini anımsatan Dombrovskis, "Enflasyonun daha önce beklenenden daha uzun süre yüksek kalması öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

Dombrovskis, enflasyondaki ani yükselişin kemikleşmemesinin önemli olduğunu söyledi.

AB ülkelerinin kamu harcamalarında dikkatli olması gerektiğini belirten Dombrovskis, "Yüksek borç oranlarını göz önünde bulundurduğumuzda, Belçika, Fransa, Yunanistan, İtalya ve İspanya'nın sürdürülebilir kamu maliyesini devam ettirmeleri gerekiyor." dedi.

Dombrovskis, koşullar el verdiğinde ülkelerin bütçe açıklarını azaltması ve kamu borçlarını düşürmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

AB ülkelerinde özellikle 2021'in ağustos ayından itibaren enflasyon hızla yükseldi.

Avro Bölgesi'nde ocak ayında yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 5,1'e ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyesine çıktı.

Enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin çok üzerine çıkmış oldu.

Son dönemde enflasyondaki artış Avrupalıları da rahatsız ediyor.

Avrupa'da enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyat düzeylerindeki yükseliş dikkati çekiyor.

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Valdis Dombrovskis, Avrupa Birliği, Enflasyon, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB, yüksek enflasyonun beklentilerden uzun süreceğini öngörüyor - Son Dakika Ekonomi


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