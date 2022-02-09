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ABB, Mersinli limon üreticilerinden alınan limonları sosyal yardım alan ailelere ulaştırdı - Son Dakika

ABB, Mersinli limon üreticilerinden alınan limonları sosyal yardım alan ailelere ulaştırdı

09.02.2022 22:10

ABB, Mersinli limon üreticilerinden alınan limonları sosyal yardım alan ailelere ulaştırdıANKARA Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Mersinli limon üreticilerine destek olmak amacıyla satın alınan limonları ücretsiz olarak Başkentte sosyal yardım alan 12 bin...

ABB, Mersinli limon üreticilerinden alınan limonları sosyal yardım alan ailelere ulaştırdı

ANKARA Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Mersinli limon üreticilerine destek olmak amacıyla satın alınan limonları ücretsiz olarak Başkentte sosyal yardım alan 12 bin aileye ücretsiz olarak dağıttı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesinin Mersinli limon üreticilerinin elinde kalan limonları satın alarak başlattığı kampanyaya destek verdi.

İklim şartları nedeniyle limonun yetişmediği illerden biri olan Ankara'ya gönderilen limonların ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacağını açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Mersinli üreticilerimizden alacağımız limonları ihtiyaç sahibi ailelerimizle buluşturacağız" dedi.

'Üreticiye Destek Vatandaşa Katkı' kampanyasına destek

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Üreticiye Destek Vatandaşa Katkı' kampanyasına sosyal medya hesapları üzerinden "Biliyoruz ki kalkınma yolunda atacağımız en büyük adım üretimden geçiyor. Yalnızca Ankara'da değil her yerde ve her koşulda çiftçilerimizin yanındayız" sözleriyle destek verdi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Yardımlar Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Mersin'den gelen 25 ton limonu depolarda muhafaza ettikten sonra sosyal yardım alan 12 bin aileye ücretsiz olarak dağıttı.

Başkentte örnek sosyal belediyecilik

Sosyal yardım anlayışını değiştiren uygulamalara devam edeceklerini belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Yardımlar Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürü Ahmet Güven, "Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Mersinli çiftçilere destek olunması amacıyla alınan 25 ton limon, 25 ilçemizde belediyemizden sosyal yardım alan 12 bin ailemize ulaştırıldı" bilgisini verdi.

Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hem üreticilere hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmayı sürdürecek.

ABB, Mersinli limon üreticilerinden alınan limonları sosyal yardım alan ailelere ulaştırdı
ABB, Mersinli limon üreticilerinden alınan limonları sosyal yardım alan ailelere ulaştırdı
ABB, Mersinli limon üreticilerinden alınan limonları sosyal yardım alan ailelere ulaştırdı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ABB, Mersinli limon üreticilerinden alınan limonları sosyal yardım alan ailelere ulaştırdı - Son Dakika Ekonomi


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