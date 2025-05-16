ABD-BAE Arasında 200 Milyar Dolarlık Anlaşma - Son Dakika
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Ekonomi

ABD-BAE Arasında 200 Milyar Dolarlık Anlaşma

ABD ve BAE, ticaret anlaşmalarını artırarak 200 milyar doları aştı; yatırımlar 2 trilyon dolara çıkacak.

16.05.2025 00:01
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ABD ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında 200 milyar doları aşan yeni ticaret anlaşmaları yapıldı.

Orta Doğu turu kapsamında BAE'ye giden ABD Başkanı Donald Trump, ülkeyle yeni anlaşmalara vardı ve daha önce taahhüt edilen 1,4 trilyon dolarlık yatırımları hızlandırdı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD ile BAE arasında 200 milyar doları aşan ticaret anlaşmaları yapıldığı, bu gelişmeyle Körfez bölgesindeki yatırım anlaşmalarının toplamının 2 trilyon doların üzerine çıktığı bildirildi.

Açıklamada, bu anlaşmaların ABD'ye yapılan yatırımları önemli ölçüde artıracağı ve ABD'nin BAE pazarına erişimini genişleteceği vurgulandı.

BAE'de sağlanan bazı anlaşmalara yer verilen açıklamada, Boeing ve GE Aerospace'in, Etihad Airways'den 28 adet ABD üretimi Boeing 787 ve 777X uçağı için 14,5 milyar dolarlık yatırım taahhüdü aldığı belirtildi.

Açıklamada, Emirates Global Aluminum'un Oklahoma'da 4 milyar dolarlık alüminyum izabe tesisi projesine yatırım yapacağı, bu tesisin ABD'nin kritik mineral tedarik zincirlerini güçlendireceği ve mevcut ABD üretim kapasitesini ikiye katlayacağı aktarıldı.

ExxonMobil, Occidental Petroleum ve EOG Resources'ın enerji maliyetlerini düşürmeye ve her iki ülkede istihdam oluşturmaya yardımcı olacak 60 milyar dolar değerinde genişletilmiş petrol ve doğal gaz üretimi için Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) ile ortaklık kuracağı belirtilen açıklamada, RTX'in ise ABD'nin kritik mineral tedarik zincirinin güvenliğini ve istikrarını sağlamaya yardımcı olacak bir galyum projesinde Emirates Global Aluminum ve BAE'nin Tawazun Konseyi ile ortaklık kuracağı kaydedildi.

İki ülke arasında yapay zeka anlaşması imzalandı

Açıklamada, Qualcomm'un da ADIO ve e& ile ortaklıklar kurduğu belirtilerek, Abu Dabi'de kurulacak yeni Küresel Mühendislik Merkezi'nin yapay zeka, veri merkezleri ve endüstriyel nesnelerin interneti üzerine odaklanacağı, bu sayede BAE'nin dijital dönüşümüne katkı sunulurken, ABD'deki araştırma faaliyetlerinin, mühendis istihdamının ve Amerikan teknolojilerine olan talebin destekleneceği ifade edildi.

Holtec International ile IHC Industrial Holding Company'nin (IHC), Michigan'daki Palisades sahasından başlayarak Holtec'in SMR-300 küçük modüler reaktör filosunu inşa etmek için iş birliği yapacağı belirtilen açıklamada, bu anlaşmanın 10 milyar dolarlık bir taahhüdün yanı sıra filo projeleri için ek 20 milyar doları kapsadığı aktarıldı.

Açıklamada, Amazon Web Services, e& ve BAE Siber Güvenlik Konseyi'nin, BAE'de kamu bulut hizmetlerinin uygulanmasını hızlandırmak amacıyla bir girişim başlattığı, bunun 2033 yılına kadar BAE'nin dijital ekonomisine 181 milyar dolarlık katkı sağlamasının beklendiği anlatıldı.

Beyaz Saray'ın açıklamasında, ABD ve BAE arasında bir yapay zeka anlaşmasının da imzalandığı belirtilerek, bunun BAE'nin ABD veri merkezlerine yatırım yapma, inşa etme veya finanse etme taahhüdünü kapsadığı bildirildi.

Söz konusu anlaşmaların ABD ile BAE arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirdiği vurgulanan açıklamada, BAE'nin ABD'ye 10 yıl içinde 1,4 trilyon dolarlık yatırım yapma taahhüdüne dayandığı belirtildi.

Orta Doğu turu kapsamında BAE'nin yanı sıra Suudi Arabistan ve Katar'ı da ziyaret eden ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'da 600 milyar dolarlık yatırım taahhüdü, Katar'da da 1,2 trilyon dolarlık ekonomik işbirliği taahhüdü almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD-BAE Arasında 200 Milyar Dolarlık Anlaşma - Son Dakika

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