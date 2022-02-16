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ABD, Çin'e karşı yeni ticaret araçlarının gerekli olduğunu vurguladı - Son Dakika

ABD, Çin'e karşı yeni ticaret araçlarının gerekli olduğunu vurguladı

16.02.2022 19:21
ABD, Çin'e karşı yeni ticaret araçlarının gerekli olduğunu vurguladı

ABD yönetimi, Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) katılırken verdiği "piyasa odaklı politikaları izleme" sözünü 20 yıldır yerine getirmediğini, Çin'e karşı yeni ticaret araçlarına ihtiyaç olduğunu bildirdi.

ABD yönetimi, Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) katılırken verdiği "piyasa odaklı politikaları izleme" sözünü 20 yıldır yerine getirmediğini, Çin'e karşı yeni ticaret araçlarına ihtiyaç olduğunu bildirdi.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Çin'in DTÖ kurallarıyla uyumluluğuna ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı yıllık raporunu yayımladı.

Raporda, Çin'in devlet odaklı piyasa dışı politika ve uygulamalarının zamanla arttığı ve Amerikan şirketleri ile çalışanlarına zarar verdiği aktarıldı.

Pekin yönetiminin sanayi politikasında hedeflerine ulaşmak için çok sayıda haksız, piyasa dışı ve çarpık ticaret taktiği kullandığı belirtilen raporda, Çin'in DTÖ üyeliğinde 20 yılı geride bırakmasına rağmen diğer üyelerin beklentilerinin aksine ekonomi ve ticarette hala devlet odaklı, piyasa dışı bir yaklaşımı benimsediği kaydedildi.

Raporda, Amerikan işçileri ve işletmeleri için "daha eşit bir oyun alanı" sağlamak için güncellenmiş veya yeni iç ticaret araçlarının gerekli olduğu ifade edildi.

ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) Katherine Tai de konuya ilişkin açıklamasında, "Çin, 20 yıl önce katıldığında yaptığı açıklamalara rağmen, DTÖ'nün ve kurallarının dayandığı piyasa odaklı ilkeleri benimsemek için harekete geçmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Tai, Çin'in ekonomi ve ticarete yönelik devlet odaklı piyasa dışı yaklaşımını koruduğunu ve genişlettiğini, Çin'in endüstriyel planlarının hedeflediği sektörlerde dünya çapında işçilere ve işletmelere ciddi zararlar verdiğini kaydetti.

ABD'de önceki Başkan Donald Trump'ın ticaret açığını ve Pekin yönetiminin rekabete aykırı sanayi teşvik politikalarını öne sürerek 2018'de Çin'den ithal edilen teknoloji ürünlerine ilave gümrük tarifesi uygulamaya karar vermişti.

Çin'in buna karşılık vermesi üzerine uluslararası kamuoyunda "ticaret savaşı" olarak adlandırılan karşılıklı yeni gümrük tarifelerinin ilan edildiği süreç başlamıştı.

Taraflar, 2019 başında "Faz 1" olarak adlandırılan anlaşmayla görüş ayrılıklarını geçici olarak askıya almıştı. Anlaşmayla tarife artışları ertelenmiş, Çin bazı ABD ihraç ürünlerini satın almayı taahhüt etmişti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Dünya Ticaret Örgütü, Çin Halk Cumhuriyeti, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD, Çin'e karşı yeni ticaret araçlarının gerekli olduğunu vurguladı - Son Dakika Ekonomi


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