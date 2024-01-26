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ABD'de Bekleyen Konut Satışları Endeksi Yüksek Artış Kaydetti - Son Dakika
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ABD'de Bekleyen Konut Satışları Endeksi Yüksek Artış Kaydetti

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, geçen yıl aralıkta yüzde 8,3 ile Haziran 2020'den bu yana en yüksek aylık artışı kaydetti. Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR) tarafından açıklanan verilere göre, bekleyen konut satışları endeksi son üç ayda ilk kez artış göstererek piyasa beklentilerini aşmıştır. Ayrıca, NAR çeyreklik ekonomik görünüm raporuna göre, ikinci el konut satışlarının önümüzdeki yıllarda artması ve ev fiyatlarının yükselmesi beklenmektedir.

ABD\'de Bekleyen Konut Satışları Endeksi Yüksek Artış Kaydetti
26.01.2024 - 18:45,
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NEW ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, geçen yıl aralıkta yüzde 8,3 ile Haziran 2020'den bu yana en yüksek aylık artışı kaydetti.

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), Aralık 2023'e ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 8,3 artarak 77,3 değerinde gerçekleşti.

Son üç ayda ilk kez artan ve Haziran 2020'den bu yana en yüksek aylık artış oranını gören endekse ilişkin piyasa beklentisi bu dönemde yüzde 1,5 artması yönündeydi.

Sözleşme imzalamalarına dayalı olarak konut satışlarının ileriye dönük bir göstergesi olan bekleyen konut satışları endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 0,3 azalışla 71,4 olarak kaydedilmişti.

Bekleyen konut satışları, geçen yıl aralıkta yıllık bazda da yüzde 1,3 yükseldi.

Bu yıl konut satışlarının yüzde 13 artacağı öngörüldü

Öte yandan NAR çeyreklik ekonomik görünüm raporunu da yayımladı. Raporda, ikinci el konut satışlarının 2024'te yıllık bazda yüzde 13 artışla 4,62 milyona ve 2025'te yüzde 15,8 artışla 5,35 milyona çıkacağı tahmin edildi.

Yıllık ortalama ev fiyatının 2024'te yüzde 1,4 artarak 395 bin 100 dolara, 2025'te yüzde 2,6 artarak 405 bin 200 dolara yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, tüketiciler düşen mortgage oranlarından ve istikrarlı ev fiyatlarından yararlanırken konut piyasasının da bu yıl iyi bir başlangıç yaptığına işaret etti.

İstihdam ve gelir artışının konutların satın alınabilirliğine daha da yardımcı olacağını vurgulayan Yun, potansiyel talebin karşılanması için konut arzının artmasının gerekli olacağını belirtti.

Yun, "Piyasa istikrarlı bir şekilde normal satış faaliyetine döndüğünden, önümüzdeki iki yılda konut satışlarının önemli ölçüde artması bekleniyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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