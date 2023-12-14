ABD\'de perakende satışlarında artış

ABD'de perakende satışlar, kasımda azalış beklentilerinin aksine aylık bazda yüzde 0,3'lük artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, kasım ayına ait perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarak 705,7 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentileri, perakende satışların bu dönemde aylık yüzde 0,1 azalması yönündeydi. ABD'de "tatil sezonu" olarak adlandırılan ve kasım ile aralık aylarını kapsayan döneme güçlü bir başlangıç yapıldığına işaret eden perakende satış verisi, ekimde yüzde 0,2 azalmıştı.

Ülkede perakende satışlar, kasımda yıllık bazda ise yüzde 4,1 arttı. Perakende satışlar ekimde yıllık bazda 2,24 artmıştı.

Söz konusu dönemde, yiyecek ve içecek hizmetlerinin sunulduğu yerlerde, mağaza dışı perakendecilerde, sağlık ve kişisel bakım hizmetinin sağlandığı yerler ile mobilya mağazalarındaki satışlarda yaşanan yükseliş öne çıktı.

Aynı dönemde benzin istasyonlarında, çeşitli mağaza perakendecilerinde, elektronik ürünlerin satıldığı mağazalarda, yapı malzemelerinin satıldığı mağazalarda ve genel mal mağazalarındaki satışlarda azalış kaydedildi.