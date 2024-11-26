ABD'de Yeni Konut Satışları Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Yeni Konut Satışları Düşüşte

Ekimde yeni konut satışları %17,3 azalarak 610 bin oldu, beklentilerin altında gerçekleşti.

26.11.2024 19:18
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ABD'de yeni konut satışları, ekimde yüzde 17,3 azalarak 610 binle piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satış sayısı, ekimde mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık yüzde 17,3 azaldı ve 610 bin olarak kaydedildi.

Bu dönemde 2022'den bu yana en düşük seviyesine gerileyen yeni konut satışlarının 725 bin olması bekleniyordu. Yeni konut satışları, eylülde yüzde 7 artışla 738 bine çıkmıştı.

Ülkede yeni konut satışları, ekimde yıllık bazda da yüzde 9,4 azaldı.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise yıllık yüzde 4,7 artarak 437 bin 300 dolara yükseldi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Emlak, Son Dakika

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