ABD'den Mahan Air'e Yaptırım - Son Dakika
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ABD'den Mahan Air'e Yaptırım

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ABD, Mahan Air ve İran Devrim Muhafızları'na destek veren 5 kuruluşa yaptırım uyguladı.

ABD yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun faaliyetlerine destek verdiği, silah, personel ve askeri ekipman taşımacılığında rol oynadığı öne sürülen Mahan Air'e yardım ettikleri gerekçesiyle Çin, Hindistan, Rusya ve İran'daki 5 kuruluş ile bir kişiyi yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Mahan Air şirketi ile Devrim Muhafızları Ordusu'nu destekleyen küresel ağların hedef alındığı bildirildi.

Açıklamada, Çin, Hindistan, Rusya ve İran'da faaliyet gösteren 5 şirket ile bir kişinin yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Yaptırım uygulananlar arasında, ABD ve Avrupa Birliği'nin yaptırım listesinde bulunan İranlı hava yolu şirketi Mahan Air'in genel satış acenteliğini yürüten şirketlerin bulunduğu belirtilen açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı olduğu öne sürülen bir paravan şirketin de yaptırım kapsamına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, Mahan Air'in uzun süredir İran Devrim Muhafızları Ordusu bünyesindeki Kudüs Gücü personeline seyahat hizmeti sunduğu, askeri eğitimleri kolaylaştırdığı, İran'ın insansız hava aracı (İHA) sistemleri ile silahlarının tedarik ve taşımacılığına destek olduğu iddia edildi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Havacılık, Ekonomi, Son Dakika

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